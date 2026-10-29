Brésil: réfugié aux États-Unis, Flavio Bolsonaro dénonce une «fraude électorale» et revendique la présidence

Le sénateur brésilien de droite et candidat à la présidentielle pour le Parti libéral (PL), Flavio Bolsonaro, s'adresse à ses partisans après l'annonce des résultats partiels de l'élection présidentielle à Brasilia, au Brésil, le 4 octobre 2026. AFP or licensors

Le candidat conservateur, âgé de 45 ans, a été battu à la surprise générale au second tour dimanche par le champion de la gauche, le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva, qu’il avait devancé au premier tour.

Dans un communiqué adressé «au peuple brésilien et à la communauté internationale», publié sur ses réseaux sociaux, le fils de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro s’est, dans un premier temps, présenté comme «le véritable président» du Brésil.

Mais quelques minutes plus tard, dans une nouvelle version du texte, il s’est décrit comme «le leader» de son pays.

«Je suis le leader et les criminels qui ont volé l’élection du Brésil font partie d’une organisation criminelle qui a instauré une tyrannie», affirme-t-il.

«J’ai vu, horrifié, une fraude électorale se concrétiser sous mes yeux», écrit Flavio Bolsonaro, estimant que le fait que le président sortant ait obtenu au second tour 10 millions de voix de plus qu’au premier était une «impossibilité mathématique».

Flavio Bolsonaro, Brazil’s defeated presidential candidate, landed in Florida after fleeing the country with his family, who were granted US visas by the Trump administration.



Brazil’s Supreme Court had ordered him to surrender his passports amid a money-laundering probe. pic.twitter.com/dPtQXOSpqz — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 28, 2026

Peu après l’annonce des résultats dimanche, il avait affirmé qu’il demanderait l’annulation du scrutin, en dépit des assurances de la justice électorale sur sa régularité.

Mercredi, il a assuré qu’il allait «diriger l’opposition» depuis les États-Unis.

À Brasilia, son chef de campagne, le sénateur Rogerio Marinho, a exprimé sa «solidarité» avec Flavio Bolsonaro, le présentant comme un «exilé politique».

Mais il s’est démarqué de sa lettre, publiée depuis les États-Unis, en refusant de reprendre les accusations de fraude électorale: «Le Parti libéral ne peut pas affirmer cela (...) Il n’y a aucune preuve à cet égard.»

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷

28.10.26 pic.twitter.com/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

Sous le coup de plusieurs enquêtes au Brésil, le fils de Bolsonaro a atterri avec sa famille dans un aéroport de Floride, au terme d’une fuite rocambolesque via l’Argentine et l’Équateur.

Ils ont été admis sur le sol américain «conformément aux lois et procédures d’immigration en vigueur», ont fait savoir les autorités.

«Le début de notre lutte»

Le sénateur et sa famille s’étaient vu accorder des visas par l’administration de Donald Trump, allié de Jair Bolsonaro.

«Je pense que ce sont des gens très bien», a déclaré le président américain avant leur atterrissage, disant qu’il «approuverait» leur venue aux États-Unis. «L’élection a été très étrange, et j’ai trouvé cela terrible», a-t-il ajouté.

Lire aussi : En fuite, Flavio Bolsonaro a quitté le Brésil, vers l’Argentine puis l’Équateur

Le républicain a ensuite affirmé qu’il «ne se mêlerait pas» de ce qui concerne Flavio Bolsonaro.

«C’est seulement le début de notre lutte pour la démocratie, les droits humains et la liberté au Brésil», a promis l’intéressé dans son communiqué, se comparant au général de Gaulle, qui a «dirigé la France libre depuis Londres» lors de la Seconde Guerre mondiale.

Il a aussi tenu à remercier Donald Trump ainsi que le président de l’Argentine, Javier Milei, sans préciser en détail le rôle de chacun dans sa fuite.

Flavio Bolsonaro avait promis lundi de se plier à un ordre judiciaire qui le sommait de remettre ses passeports aux autorités.

Mais il ne l’a pas fait et ses documents ont été annulés mardi, y compris le passeport diplomatique qu’il détenait en tant que parlementaire. Il possède aussi la nationalité italienne depuis 2023.

BREAKING: Defeated Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro steps off a private jet in Miami after President Trump approved his entry into the United States despite a court order banning him from leaving his home country.



Bolsonaro reportedly used an Italian passport to… pic.twitter.com/kIkKAuUOnn — Fox News (@FoxNews) October 28, 2026

Il est notamment suspecté de corruption et de blanchiment d’argent dans le financement d’un film sur son père, actuellement assigné à résidence pour tentative de coup d’État. Il nie toute irrégularité.

La police brésilienne a précisé mercredi qu’il n’était pas considéré comme un fugitif.

«Honteux» pour Lula

Une fuite de Flavio Bolsonaro hors du Brésil serait «honteuse», avait estimé mardi Lula.

«Le Brésil, c’est sa seconde patrie. La première, c’est de lécher les bottes des États-Unis», a-t-il fustigé lors de la célébration de ses 81 ans, à Brasilia.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira… — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

Donald Trump n’a pas soutenu ouvertement Flavio Bolsonaro durant la campagne, mais il l’a reçu à la Maison-Blanche en mai.

Lundi, le fils aîné de Jair Bolsonaro avait assuré n’avoir «jamais pensé à quitter le pays».

Son père, l’ancien président (2019-2022), purge en résidence surveillée une peine de 27 ans de prison pour avoir cherché à s’accrocher au pouvoir après sa défaite électorale de 2022 face à Lula.