Brahim Ghali poursuivi en justice par l’Espagne pour plus de 45.000 euros de factures hospitalières impayées

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le chef d'état-major Saïd Chengriha, au chevet de Brahim Ghali, le 2 juin 2021 à Alger. DR

Le journal espagnol La Razon a révélé que le chef des séparatistes du polisario, Brahim Ghali, admis à l’hôpital San Pedro de Logroño sous le nom de «Mohamed Ben Battouche», n’a pas payé la facture de son séjour hospitalier en Espagne où il a été traité pendant 44 jours contre le coronavirus, durant la période allant du 18 avril au 1er juin 2021.

Vaines tentatives de recouvrer la somme due

Depuis mars de l’année dernière, le gouvernement de La Rioja s’efforce, en vain, de récupérer le montant de la facture par l’intermédiaire de ses services juridiques, selon le média ibérique.

«L’hospitalisation dans notre pays de Brahim Ghali (…) a coûté 45.658 euros, une facture que le chef du Polisario n’a pas encore payée et que le gouvernement de La Rioja tente de recouvrer à travers ses services juridiques depuis mars de l’année dernière», précise-t-on.

Le journal ajoute que le recouvrement de cette dette est devenu une priorité pour le gouvernement de La Rioja, surtout après l’amélioration des relations entre l’Espagne et le Maroc suite au changement de position du gouvernement de Pedro Sanchez sur la question du Sahara marocain.

Pour le porte-parole de l’exécutif de la Rioja, Alfonso Domínguez, «il a fallu un an et demi pour que la facture correcte soit émise». «C’est une dette que nous avons le droit de réclamer, car il a reçu des soins de santé auxquels il n’avait pas droit et a assumé par écrit le paiement de ces services médicaux», a-t-il fait savoir.

L’hospitalisation en Espagne de Brahim Ghali sous une fausse identité en 2021 avait provoqué une crise diplomatique sans précédent avec le Maroc, ainsi que le débarquement du gouvernement espagnol de la ministre des Affaires étrangères de l’époque, Arancha González Laya.

Cette situation a donné lieu à une enquête judiciaire qui a duré un an sur ce scandale politique et l’utilisation de faux documents pour faire hospitaliser Ghali, mais le tribunal de Saragosse avait décidé de classer l’affaire.