Au Sénégal, ouverture des Jeux de la Jeunesse, premier évènement olympique en Afrique

Un porteur de la flamme olympique à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar, le 30 octobre 2026.. AFP or licensors

«L’Afrique accueille, Dakar célèbre», proclament la nuit dans la capitale les panneaux de ces JOJ, signalant que l’heure de l’Afrique et du Sénégal a enfin sonné. Jusqu’au 13 novembre, 2.665 athlètes de 14 à 17 ans seront sous les feux des projecteurs, et en compétition dans 25 sports et 153 épreuves à médailles.

«Nous accueillons des gens de partout dans le monde qui avaient peut-être une idée très différente de l’Afrique... et ils vont repartir avec, je l’espère, des pensées vraiment positives», a lancé lors d’un point presse jeudi à Dakar la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, ancienne nageuse zimbabwéenne. «Je pense que c’est vraiment important pour le continent», a-t-elle poursuivi.

Athlétisme, lutte de plage, skateboard, basket-ball, rugby à sept, breaking, cyclisme, escrime, aviron de mer... Les compétitions se dérouleront sur huit sites, répartis dans trois villes, à Dakar, Diamniadio (à une trentaine de km de Dakar) et Saly (environ 80 km de la capitale), sur la côte.

Pour donner le coup d’envoi de ces JOJ, une grande cérémonie est prévu samedi soir à Diamniadio. Au total, 136 athlètes sénégalais sont en lice, ainsi que plus de 6.000 volontaires du Sénégal, pays réputé pour son équipe de foot, sa culture de la lutte et ses spots de surf.

La culture du sport est omniprésente au Sénégal, où les amateurs de foot comme les plus jeunes improvisent des matchs le soir, les week-ends sur les plages, sur les places de villages.

La quatrième édition de ces JOJ s’ouvre cependant dans un Sénégal très lourdement endetté et plombé par une crise économique et sociale. Si l’effervescence a gagné Dakar, Diamniadio et Saly, l’évènement a peiné à susciter l’engouement chez une majorité de Sénégalais, bien loin de leurs préoccupations sur des difficultés économiques criantes.

«À partir du démarrage des Jeux olympiques, Dakar sera la capitale de la jeunesse africaine», a estimé de son côté le Premier ministre sénégalais Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, dans un entretien à l’AFP cette semaine. «L’Afrique qui reçoit les Jeux olympiques, c’est un symbole», a-t-il relevé, souhaitant que la jeunesse africaine «s’inspire de la devise olympique: plus haut, plus fort, plus vite».

Le CIO ayant levé en juillet la suspension du Comité olympique russe (ROC), ces JOJ seront la première compétition olympique où les athlètes russes pourront à nouveau concourir avec les couleurs, le drapeau et l’hymne russes (en cas de victoire) depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie début 2022.

🇸🇳 JOJ DAKAR 2026 : message du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE pic.twitter.com/PtY6RhMtCX — RTS SENEGAL (@RTS1_Senegal) October 30, 2026

Selon le ROC, 13 athlètes russes vont participer aux JOJ, en cyclisme, judo, équitation, natation, skateboard, gymnastique sportive, taekwondo, wushu et escrime. Il appartient cependant aux fédérations internationales de chaque discipline d’autoriser ou non la participation des Russes dans ces conditions.

Pour le CIO, les JOJ-2026 sont aussi «l’occasion de mettre en valeur la richesse culturelle du Sénégal et le rôle croissant de l’Afrique dans le mouvement olympique». L’Afrique du Sud pourrait ainsi devenir le premier État africain à accueillir les Jeux olympiques - après avoir déjà ouvert la voie en 2010 pour la Coupe du monde de football. Le pays est officiellement en lice pour les JO d’été de 2036.