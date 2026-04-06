Artémis II: les astronautes entrent dans la phase décisive de leur mission autour de la Lune

Plus de quatre jours après leur départ de Floride, les trois astronautes de la Nasa, Christina Koch, Victor Glover et Reid Wiseman, ainsi que leur collègue canadien Jeremy Hansen, arriveront à proximité de l’astre.

À 04H42 GMT lundi, ils ont amorcé la dernière ligne droite en entrant dans la «sphère d’influence» de la Lune, où l’attraction gravitationnelle de l’astre prend le dessus sur celle de la Terre.

Ils ne se poseront pas sur la Lune, mais cela n’en demeurera pas moins historique, car toutes les missions Apollo, entre 1968 et 1972, avaient emmené exclusivement des hommes blancs américains, généralement d’anciens militaires.

Dans toute l’histoire de l’exploration spatiale, aucun Russe ni Chinois ne s’est aventuré au-delà de 400 km de la Terre, soit la distance des stations en orbite terrestre. Seules des sondes sont allées observer la Lune.

Pendant sept heures, à partir de 18H45 GMT, la Lune occupera tout le hublot du vaisseau Orion.

Successful outbound trajectory burn!



This means that the Orion spacecraft fired its thrusters to further fine-tune the astronauts' path to the Moon.



Coverage of the lunar flyby tomorrow begins at 1pm ET (1700 UTC). https://t.co/uC5tOnQeA1 pic.twitter.com/3yeGmXUomP — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

La Lune leur apparaîtra aussi grande qu’«un ballon de basket tenu à bout de bras», décrit à l’AFP Noah Petro, responsable du laboratoire de géologie planétaire de la Nasa.

«Chair de poule»

Les quatre membres de l’équipage se sont préparés pendant plus de deux ans en s’entraînant à reconnaître des formations géologiques et à les décrire avec précision aux scientifiques restés sur Terre, en particulier les teintes brunes ou beiges du sol.

Leurs descriptions orales, ainsi que leurs notes et leurs photographies, trois appareils photo Nikon ont été embarqués, devraient permettre d’en apprendre davantage sur la géologie et l’histoire de notre satellite naturel.

LIVE: Agency leaders answer media questions and provide updates on our Artemis II mission ahead of the lunar flyby set for Monday, April 6. https://t.co/3qsuYqPamK — NASA (@NASA) April 5, 2026

Mais aussi de nous passionner, espère la Nasa, qui retransmettra l’événement en direct sur plusieurs plateformes, dont Netflix et YouTube, à l’exception de 40 minutes durant lesquelles les communications seront coupées, bloquées par la Lune.

«Entendre cet équipage décrire la surface lunaire va vous donner la chair de poule», a promis ce week-end Kelsey Young, responsable scientifique de la mission, lors d’une conférence de presse.

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Si les astronautes du programme Apollo l’ont fait avant eux, il y a plus de 50 ans, la plupart d’entre nous «n’étions pas nés, donc ce sera vraiment une première pour nous», souligne Derek Buzasi, professeur d’astronomie et d’astrophysique à l’université de Chicago, auprès de l’AFP.

Les astronautes d’Artémis dépasseront en outre le record d’Apollo 13 en devenant les êtres humains qui se seront le plus éloignés de la planète bleue, en s’aventurant à plus de 406.000 km.

NASA's Artemis II astronauts showed off the type of food they eat in space as their Orion spacecraft continues its journey towards the moon. The Artemis II crew is set to fly around the moon and return to Earth in a nearly 10-day expedition. https://t.co/xyYS9fdkYw pic.twitter.com/24LDjchvWJ — CNN International (@cnni) April 5, 2026

Lever et coucher de Terre

Ils voleront derrière la Lune et découvriront sa face cachée, celle qui n’est jamais visible depuis la Terre.

Ils verront probablement «des régions de cette face cachée qu’aucun des astronautes du programme Apollo n’avait pu observer», explique à l’AFP Jacob Bleacher, chef de l’exploration scientifique à la Nasa, extrêmement enthousiaste à cette idée.

L’équipage a déjà entrevu le bassin d’Orientale, un gigantesque cratère surnommé le «Grand Canyon de la Lune», qui n’avait jusqu’ici été vu dans son entièreté que par des sondes.

«C’est exactement comme à l’entraînement, mais en trois dimensions et c’est tout simplement incroyable», s’est exclamé Jeremy Hansen.

Leur survol lunaire leur permettra aussi d’assister à une éclipse solaire, le Soleil disparaissant derrière la Lune, ainsi qu’à un lever et à un coucher de Terre derrière la Lune.

De quoi rappeler la célèbre photographie «lever de Terre», qui avait bouleversé notre vision du monde en 1968 lors de la mission Apollo 8.

«Au milieu de tout ce vide» que représente l’univers, notre planète constitue «une oasis, ce magnifique endroit où nous pouvons vivre ensemble», a rappelé ce week-end le pilote de la mission, Victor Glover, dans un message pour Pâques.

Si cette mission et la suivante, l’an prochain, se déroulent bien, la Nasa prévoit de faire alunir des astronautes en 2028.