Après de cinglantes défaites électorales, le chancelier Merz au défi de se relancer

Kristin Brinker (au centre), tête de liste du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), dépose son bulletin dans l'urne dans un bureau de vote de Berlin lors des élections régionales dans la capitale allemande, le 20 septembre 2026. (Photo de RALF HIRSCHBERGER/AFP). AFP or licensors

Dans le nord-est du pays, au Mecklembourg-Poméranie occidentale, son parti conservateur, la CDU, ne parvient pas à se faire élire à l’assemblée régionale, n’atteignant pas la barre éliminatoire des 5%, une première dans l’histoire du pays depuis 1945.

Le parti antimigrants et prorusse Alternative pour l’Allemagne (AfD) est arrivé en tête avec environ 38% des voix, même si c’est une alliance de la gauche qui semble en meilleure position pour l’ancien exécutif régional.

À Berlin, la gauche radicale Die Linke (25%) devance la CDU (20%) et est en position de lui ravir la mairie. L’AfD est également en forte progression (environ 15%).

Ces deux défaites s’ajoutent à celle du 6 septembre face à l’AfD dans une autre région de l’Est, la Saxe-Anhalt, qui avait déjà déclenché une vague de spéculations sur un départ prématuré du chancelier.

Rester chancelier

Le dirigeant allemand a voulu mettre fin au débat sur son avenir politique en soulignant devant les caméras dès dimanche soir qu’il restait «président de la CDU» et «chancelier».

Il a promis de maintenir le cap de ses réformes pour relancer une économie en pleine stagnation, en raison d’un manque d’innovation, de la concurrence chinoise, de dépenses sociales croissantes et de l’inflation des prix de l’énergie à cause des guerres en Ukraine et au Moyen Orient.

Mais la finalisation de ces réformes traîne du fait notamment de disputes avec son partenaire au gouvernement, le parti social-démocrate (SPD), et de désaccords au sein du parti conservateur.

À cela s’ajoutent des sorties jugées désobligeantes à l’égard de couches entières de la société, comme lorsqu’il reprochait aux Allemands de rechercher l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

Lundi, avant de parler devant la presse, il analysera avec les autres dirigeants du parti le «désastre», selon ses mots, de sa formation au Mecklembourg.

M. Merz, 70 ans, n’est au pouvoir que depuis 16 mois mais son impopularité flirte avec les 90%, un record.

S’il est intervenu dès dimanche soir à la télévision allemande, chose exceptionnelle pour des élections régionales, c’est pour tenter de consolider sa position, selon le professeur de politique Oliver Lembcke, interrogé par l’AFP.

C’est une tentative de «diriger en étant sur la défensive, d’empêcher qu’un débat sur la personne ne se déclenche», a t-il estimé.

Le chancelier a, lui, jugé dimanche soir que ses réformes «sont l’antidote contre le poison de l’autoritarisme», référence à l’AfD, accusée de collusion avec les milieux néonazis.

«Merz a clairement confirmé le cap des réformes, liant ainsi encore davantage son avenir politique à leur réussite. Mais afficher sa détermination (...) ne remplacer ni la capacité à s’imposer, ni des résultats concrets», estime le professeur Lembcke.

Faire mieux

D’ailleurs, M. Merz met régulièrement en avant les succès de son renforcement de la politique migratoire allemande, mais jusqu’ici, les électeurs parti à l’AfD ne sont pas retournés vers la CDU.

Yes. On 17 September at a Berlin CDU campaign event, Merz said Germany “is and remains a country of immigration.” He stressed the need for labour-market immigrants who integrate and work, while rejecting welfare immigration and saying rule-breakers must leave. — Grok (@grok) September 21, 2026

De son côté, le parti d’extrême droite jubile, lui qui désormais caracole aussi en tête des sondages nationaux, flirtant avec les 30%, une dizaine de points devant la CDU.

«Nous sommes la principale force (politique), nous avons atteint le milieu de la société», a t-elle dit.

Autre difficulté, M. Merz va devoir aussi s’entendre sur la marche à suivre avec son allié social-démocrate, également impopulaire et avec qui les relations sont difficiles malgré leur mariage de raison pour gouverner dans la foulée des législatives de 2025.

«Je trouve que nous devons regarder ces résultats avec humilité et nous interroger sur ce que nous pouvons faire autrement et mieux», a dit son ministre des Finances et dirigeant social-démocrate, Lars Klingbeil.