Angleterre: ce que l’on sait de l’attaque à l’arme blanche qui a fait dix blessés dont neuf en danger de mort

Scène de l'arrivée des voitures de la police sur les lieux de la gare de Huntingdon où a eu lieu l'attaque au couteau dans un train en partance pour Londres, le 2 novembre 2025. (Photo: AP)

Les forces de l’ordre ont été alertées d’un incident à bord d’un train vers 19h40 locales (et GMT), suite au déclenchement du système d’alarme, et sont intervenues en gare de Huntingdon, située dans la région de la ville universitaire de Cambridge, à environ 120 kilomètres au nord de la capitale.

«L’attaque a été déclarée incident majeur et la police antiterroriste aide à l’enquête pendant que nous travaillons à établir toutes les circonstances de l’incident», a ajouté la police des transports.

Aucune précision n’a été donnée dans l’immédiat sur l’identité des victimes ni sur celle des suspects.

La police avait précédemment indiqué que «plusieurs personnes avaient été poignardées» et «deux personnes arrêtées» pour cette attaque qualifiée «d’extrêmement préoccupante» par le Premier ministre Keir Starmer.

Des témoins interrogés par le journal The Times ont indiqué avoir vu un homme armé d’un grand couteau et des passagers se cacher dans les toilettes du train pour se protéger.

🚨 BREAKING: Watch armed police storm the train in Huntingdon - reports of as many as 10 people stabbed, two arrested. I hope nobody is seriously hurt…it doesn’t look good 💔pic.twitter.com/nRIaYV1MNy — Patrick Christys (@PatrickChristys) November 1, 2025

Un témoin cité par plusieurs médias a indiqué avoir vu un homme courir dans le wagon, le bras ensanglanté, en criant: «Ils ont un couteau!». Un autre a rapporté avoir vu «du sang partout».

Avant même que n’émergent ces témoignages, le Premier ministre Keir Starmer avait qualifié sur X l’incident «d’extrêmement préoccupant».

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.



My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.



Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

«Mes pensées vont à toutes les personnes touchées, et je remercie les services d’urgence pour leur réaction», a-t-il indiqué, conseillant aux personnes dans la zone de l’attaque de «suivre les consignes de la police».

«Crise nationale»

Les services de secours régionaux ont affirmé avoir mobilisé «une réponse d’ampleur» au niveau de la gare de Huntingdon.

Le train où s’est produit l’attaque était parti à 18h25 de la ville de Doncaster (nord de l’Angleterre), avec pour destination la gare londonienne de King’s Cross, a précisé la British Transport Police.

La compagnie ferroviaire London North Eastern Railway (LNER), qui exploite des liaisons ferroviaires dans l’est de l’Angleterre et en Écosse, a appelé les voyageurs à éviter tout déplacement, prévoyant des «perturbations majeures».

Ok so it’s now been FOUR HOURS.

The Mail is reporting the police are regarding the Huntingdon train attack as terrorism.

Not a word officially to the public, though.

What the fuck is going on @Keir_Starmer @ShabanaMahmood?

In my view we need the army on the streets. pic.twitter.com/gNmIbfGhFL — Dan Wootton (@danwootton) November 2, 2025

Dans un pays où la législation sur les armes à feu est très stricte, les violences à l’arme blanche ont fortement augmenté ces quinze dernières années en Angleterre et au Pays de Galles, selon des chiffres officiels. Le Premier ministre a qualifié par le passé la situation de «crise nationale».

Le gouvernement Starmer a pris plusieurs mesures pour durcir l’accès aux armes blanches depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024.

Près de 60.000 d’entre elles ont été saisies ou récupérées par la police en dix ans, avait indiqué mercredi la ministre de l’Intérieur Shabana Mahmood.

La ministre s’est dite samedi soir «profondément attristée» sur X par l’attaque dans le Cambridgeshire, confirmant l’arrestation de deux suspects.

I am deeply saddened to hear about the stabbings in Huntingdon.



My thoughts go out to all those affected.



Two suspects have been immediately arrested and taken into custody.



I am receiving regular updates on the investigation.



I urge people to avoid comment and… — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) November 1, 2025

Cette attaque intervient un mois après l’attaque contre une synagogue au nord de Manchester, où un homme avait attaqué des fidèles armé d’un couteau. Deux personnes avaient été tuées, l’une d’entre elles d’une balle tirée par la police intervenue sur les lieux.