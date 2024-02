Attaque au couteau à Casablanca: les employés encore sous le choc, Atos met en place une cellule de soutien psychologique

«Suite à un incident choquant qui s’est déroulé sur le Shore 7 à Casablanca, toutes nos pensées vont vers nos collègues et leurs familles», a souligné la direction d’Atos Morocco dans un courriel adressé aux employés, dont Le360 détient une copie.

«Nos collègues blessés ont été pris en charge médicalement et nous espérons avoir de leurs nouvelles rapidement», a-t-elle ajouté.

«Notre première priorité est de garantir votre sécurité et votre santé sur votre lieu de travail. À cette fin, la sécurité de tous nos sites sera renforcée à partir de ce mardi 13 février», poursuit la même source.

Le siège d'Atos Morocco, le 12 février 2024 à Casablanca. (Le360)

Atos a aussi annoncé la mise en place d’un dispositif d’accompagnement psychologique. «Un soutien psychologique est en cours d’organisation. Nous vous informerons des modalités d’ici demain», est-il précisé.

Le télétravail fait également partie des solutions envisageables pour amortir le choc. «Ceux d’entre vous qui ressentent le besoin de travailler à distance peuvent se rapprocher de leur manager et de leur HRBP», a fait savoir l’entreprise dans son courriel signé par les dirigeants des différentes entités relevant de la galaxie Atos et opérant au Maroc (Atos GDC Maroc, Eviden Maroc, Atos Africa).

Comme nous le rapportions dans un précédent article, les faits se sont déroulés hier, lundi 12 février, aux alentours de 14h00, dans les locaux de la filiale marocaine du groupe Atos, au cœur du quartier des affaires Casanearshore. Un ingénieur en informatique a sorti un couteau et s’est mis à poignarder ses collègues, sans raison, faisant trois blessés, deux hommes et une femme, dont deux dans un état grave, touchés au cou et à l’abdomen. Les victimes ont été prises en charge rapidement et transportées à la clinique Dar Salam, au quartier Polo (Casablanca). Le suspect, qui a été interpellé par la police, a quant à lui été placé en hôpital psychiatrique, apprend-on.

Selon les premiers éléments recueillis par Le360, l’assaillant, qui vit particulièrement mal un deuxième divorce, suit un traitement contre la dépression et ne présentait pas de signes de radicalisation particuliers. Réputé pour son calme et un caractère réservé, il a rejoint l’entreprise il y a 14 ans et compte parmi les plus anciens collaborateurs d’Atos Morocco.