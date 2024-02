Casablanca: un ingénieur en informatique attaque ses collègues au couteau, faisant trois blessés

Un jeune ingénieur chez Atos Morocco a semé la panique ce lundi 12 février en attaquant ses collègues au couteau. L’incident s’est produit vers 14h00 dans les locaux de l’entreprise à Casablanca. Le suspect a sorti un couteau et s’est mis à poignarder ses collègues, sans raison, raconte un témoin.

Un premier bilan faisait état de trois blessés, deux hommes et une femme, dont deux dans un état grave, touchés au cou et à l’abdomen. Aussitôt alertée, la police s’est dépêchée sur les lieux. L’intéressé a été interpellé sur les lieux de son travail par la police. Les victimes ont été prises en charge rapidement et transportées à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.





Le siège d'Atos Morocco, le 12 février 2024 à Casablanca.

Pour l’heure, on ne connait rien du mobile qui a pu motiver l’acte commis par ce jeune ingénieur, réputé pour son calme et un caractère réservé. Selon les premiers éléments recueillis par Le360, le suspect suit un traitement contre la dépression et ne présentait pas de signes de radicalisation particuliers. Selon des témoins, il vit particulièrement mal un deuxième divorce.

Le360 apprend également que la police judiciaire a ouvert une enquête, sous la supervision du parquet, pour élucider les circonstances de ce drame.