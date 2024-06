9ème circonscription de l’étranger: à Rabat les Français ont été nombreux à voter ce dimanche

«La matinée s’est très bien déroulée avec une très bonne affluence ce matin, alors qu’on a eu une bonne participation la semaine dernière lors du vote par internet», a affirmé la consule générale dans une déclaration pour Le360 alors qu’elle inspectait de loin les opérations de vote à l’intérieur du Lycée Descartes à Rabat.

Le centre de Rabat compte un registre électoral français d’un peu plus de 8.000 inscrits, dont une partie a voté la matinée de dimanche.

Selon Sandrine Lelong-Motta, les premières estimations des résultats du 1er tour tomberaient en France à 20H00 et dans la soirée.

La consule générale a par ailleurs remercié les «volontaires (assistants et contrôleurs) qui ont aidé de manière bénévole pour la bonne organisation de ce scrutin».

Quant à un électeur, Baudoin Dupret, directeur de recherche au CNRS établi à Rabat, a estimé que le scrutin a été «très bien organisé et cela se passe dans le calme», avant d’espérer que «les gens vont voter dans le bon sens». On n’en saura pas plus, le vote devant demeurer une affaire privée et un privilège de chaque citoyen.

Il faut signaler que plusieurs candidats sont en lice dans cette 9ème circonscription des Français de l’étranger. Parmi eux figurent notamment Karim Ben Cheikh, député sortant et candidat du Nouveau Front populaire et Samira Djouadi du parti Renaissance.

Le 2ème tour définitif est prévu le 7 juillet. Pour rappel, la 9ème circonscription couvre le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest (hors Bénin, Ghana, Nigeria et Togo).