Législatives en France: le RN toujours devant, gauche et majorité progressent, selon un sondage

Des tracts électoraux des législatives françaises anticipées, dont le premier tour se tiendra le 30 juin 2024. AFP or licensors

Le Rassemblement national, parti d’extrême droite, est toujours donné grand favori des élections législatives anticipées du 30 juin en France, avec 35% d’intentions de vote, soit 2 points de mieux que la semaine précédente. Toutefois, ses deux principaux concurrents, l’alliance de gauche du Nouveau front populaire et le camp de la majorité présidentielle, progressent également, selon un sondage publié ce samedi 22 juin.

🔴 SONDAGE EXCLUSIF - Le RN progresse encore mais la gauche et le camp Macron aussi ➡️ https://t.co/cEz4KfqEpt pic.twitter.com/QUZ6MFB0sv — Les Echos (@LesEchos) June 22, 2024

D’après cette enquête, réalisé par Opinionway pour le journal économique Les Echos, le Nouveau Front populaire recueillerait 28% des voix (+ 3 points) et l’actuelle majorité présidentielle 22% (+ 2 points). Les autres concurrents sont réduits à la portion congrue, à l’image du parti de droite traditionnelle Les Républicains (6%, -1 point), affaiblis après le roman-feuilleton ayant vu leur président s’allier au RN contre l’avis des instances du parti.

Parmi les priorités de ce scrutin figurent, pour les électeurs, le pouvoir d’achat et la hausse des prix, devant l’immigration et la protection sociale, détaille le sondage. Le sondage a été réalisé par internet du 19 au 20 juin 2024 sur un échantillon représentatif de 1.009 personnes inscrites sur les listes électorales. Les marges d’erreur sont comprises entre 1,4 et 3,1 points.