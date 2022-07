5G: un déploiement prometteur en Afrique, mais...

La 5G se développe timidement en Afrique, où ses aînées 2G, 3G et 4G cohabitent encore. Si les avantages de la 5G sont nombreux, certains pays et opérateurs jugent que le continent n'est pas outillé pour en tirer pleinement profit et préfèrent patienter.

Par Moussa Diop