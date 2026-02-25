Médias

«Voyage Voyage, les stars chantent au Maroc»: l’émission de France 3 qui chante le patrimoine culturel marocain

L'émission «Voyage Voyage, les stars chantent au Maroc», diffusée le vendredi 13 mars prochain à 21H10 sur France 3.

Le 13 mars, la chaine télévisée France 3 diffusera une émission filmée à travers le Maroc avec à l’honneur une panoplie de stars de la chanson française.

Par La Rédaction
Le 25/02/2026 à 09h15

C’est un nouveau rendez-vous «musical et humain» que s’apprête à diffuser France 3, la chaine télévisée du service public français. Entièrement tournée au Maroc, décrit comme «une terre de contrastes et de traditions», les stars de la chanson conviées à participer au programme «se retrouvent pour une aventure aussi intime que spectaculaire», explique France Télévisions.

De Rabat à Ouarzazate en passant par Fès, les artistes, guidés par des habitants passionnés, choisissent ainsi des lieux emblématiques pour interpréter des chansons inoubliables, de «Magic in the Air», à «Foule sentimentale», en passant par «Salma ya salama», «Ne me quitte pas», et bien d’autres.

«Chaque chanson prend vie dans un lieu différent et féerique, pour une découverte inédite et musicale de paysages à couper le souffle», poursuit la chaine télévisée.

Promesse d’un véritable dépaysement à travers un voyage musical, mais aussi de moments de création partagés, de performances musicales inédites, cette émission sera ponctuée de découvertes culturelles et d’échanges sincères.

Dany Brillant, Ouidad et Laury Thilleman au café des Oudayas à Rabat.
L'initiation de Tina Arena à la préparation du tajine par Souad, une cuisinière marocaine.
La visite des trésors du patrimoine par Nicoletta et Lartiste.
La formation en poterie de Yuri Buenaventura à Fès.

Dany Brillant, Ouidad et Laury Thilleman au café des Oudayas à Rabat.

On découvrira ainsi l’initiation de Tina Arena à la préparation du tajine par Souad, une cuisinière marocaine, la formation en poterie de Yuri Buenaventura à Fès, la découverte de la broderie par Barbara Pravi, la visite des trésors du patrimoine par Nicoletta et Lartiste, ou encore l’initiation à la culture amazighe des nomades du désert d’Ycare et le cours de yoga au cœur d’une oasis suivi par Natasha St-Pier… À travers cette émission, c’est le patrimoine culturel marocain qui se dévoile, de découverte en rencontre d’artisan. Autant de moments suspendus où la musique devient le fil conducteur du voyage.

Lire aussi : Guerlain célèbre le patrimoine marocain avec une collection inspirée du zellige et du Sahara

«Avec ce nouveau format, France Télévisions réaffirme sa volonté de proposer des programmes fédérateurs, ouverts sur le monde, où la musique agit comme un langage universel capable de rapprocher les cultures», explique la chaine de télévision.

D’autres artistes participeront également à l’émission animée par Laury Thilleman à l’instar de Magic System, Lorie Pester, Dany Brillant, Ouidad, la troupe du Roi Soleil, Linh et Esther Abrahami.

Rendez-vous le vendredi 13 mars prochain à 21H10 sur France 3.

