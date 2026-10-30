Médias

Vol Orly-Casablanca dérouté: un passager «très agité» interpellé à l’atterrissage

Un avion de la compagnie aérienne Transavia.

Un passager agressif a contraint un avion Transavia, qui devait relier Orly à Casablanca, à se poser à Biarritz, jeudi soir. Il a été placé en garde à vue à sa descente. Il doit subir un examen psychiatrique.

Par La Rédaction
Le 30/10/2026 à 16h10

Un vol parti jeudi à 17h15 de l’aéroport de Paris-Orly à destination de Casablanca a été dérouté vers l’aéroport de Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, rapporte Le Parisien.

Selon le parquet de Bayonne, l’homme, né en 1987, a été interpellé à sa descente d’avion. Il a été placé en garde à vue par les services de la police aux frontières et devait être soumis à un examen psychiatrique.

Lire aussi : Un membre du PNC a fait un malaise: un vol RAM Casablanca-New York dérouté

D’après une source policière, l’incident a commencé par l’agression verbale de trois hôtesses de l’air par un voyageur mécontent. L’homme était connu des services de police, mais pas des renseignements territoriaux. La personne qui l’accompagnait a également quitté l’appareil. Elle a été prise en charge par les forces de l’ordre.

La compagnie a qualifié le passager d’indiscipliné. Elle a dû reporter le vol au lendemain matin. Transavia France a proposé une solution d’hébergement aux clients concernés, qui ont pu reprendre leur voyage vendredi matin. L’avion a atterri à Casablanca à 09h35.

Par La Rédaction
Le 30/10/2026 à 16h10
#Transavia#vol dérouté#France#Transport aérien

LEs contenus liés

Société

Intempéries: un vol dérouté et des retards au décollage à l’aéroport Mohammed V de Casablanca

Société

Un membre du PNC a fait un malaise: un vol RAM Casablanca-New York dérouté

Société

Mohammédia: un navire dérouté après des soupçons d'ebola à bord

Société

Haj: un avion de pèlerins, dérouté de Tanger vers Casablanca, crée la panique

Articles les plus lus

1
Le Maroc, le régime algérien, la prison: Sansal ou la redoutable force de la clarté contre la folie
2
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
3
Qui seront les gagnants de la réforme de l’IR? Pourquoi les 10.000 DH annoncés par Lekjaa prêtent à confusion
4
Sahara: un vote historique attendu ce vendredi 30 octobre, le mode d’emploi
5
Alger-Tamanrasset: le train de la souveraineté roule à crédit
6
Accident de train: des voix de droite instrumentalisent la tragédie de manière immorale et désignent le Maroc comme bouc émissaire
7
Tanger Med 3 et Nador West Med: investissements, capacités, calendrier, emplois… ce qu’il faut retenir
8
Boufarik-Moscou par le ciel de l’OTAN: le pont aérien algérien qui inquiète la Pologne
Revues de presse

Voir plus