Vol Orly-Casablanca dérouté: un passager «très agité» interpellé à l’atterrissage

Un vol parti jeudi à 17h15 de l’aéroport de Paris-Orly à destination de Casablanca a été dérouté vers l’aéroport de Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, rapporte Le Parisien.

Selon le parquet de Bayonne, l’homme, né en 1987, a été interpellé à sa descente d’avion. Il a été placé en garde à vue par les services de la police aux frontières et devait être soumis à un examen psychiatrique.

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D’après une source policière, l’incident a commencé par l’agression verbale de trois hôtesses de l’air par un voyageur mécontent. L’homme était connu des services de police, mais pas des renseignements territoriaux. La personne qui l’accompagnait a également quitté l’appareil. Elle a été prise en charge par les forces de l’ordre.

La compagnie a qualifié le passager d’indiscipliné. Elle a dû reporter le vol au lendemain matin. Transavia France a proposé une solution d’hébergement aux clients concernés, qui ont pu reprendre leur voyage vendredi matin. L’avion a atterri à Casablanca à 09h35.