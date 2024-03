Mohamed Lebssel, lauréat de l’émission «Stand Up 2024», à bâtons rompus

Mohamed Lebssel est le lauréat de la saison 2024 de l’émission « Stand Up ». Dans un entretien avec Le360, cet humoriste en herbe a exprimé toute sa joie et sa reconnaissance après avoir décroché le premier prix doté d’une enveloppe de 200.000 dirhams.

«Après avoir traversé de longues et douloureuses épreuves dans ma vie, accentuées par le décès de ma sœur qui a toujours cru en moi et en mon talent d’humoriste, il fallait absolument que je traverse le cap. Cette consécration aujourd’hui me fait goûter à une joie incommensurable» déclare le lauréat de Stand Up.

Issu du quartier Hay Mohammadi, connu pour avoir toujours été un nid d’effervescence culturelle, et un pourvoyeur de sportifs et d’artistes casablancais, Mohammed Lebssel dédie son trophée à sa sœur.

«C’est grâce à elle que j’ai consacré ma vie à l’humour et à l’interprétation», déclare le lauréat tout en signalant qu’il est prêt à accepter des rôles dans des fictions refusant de se cantonner dans le registre comique.