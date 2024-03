Médias: nouvelle rencontre entre l’ANME et le SNPM

Lors d'une précédente réunion de l'ANME, association la plus représentative du secteur des médias et de la presse au Maroc.. DR

Le dialogue se poursuit entre l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) et le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) pour l’amélioration de la situation matérielle et professionnelle des journalistes et des employés du secteur de la presse et des médias.

Hier, lundi 4 mars, le siège de l’ANME à Casablanca a abrité une nouvelle réunion entre les deux organisations professionnelles. Selon un communiqué conjoint, la rencontre a porté sur les derniers développements que connait le secteur.

À l’issue de cette réunion, l’ANME et le SNPM ont convenu d’aller de l’avant dans le travail de réflexion autour de toutes les questions qui intéressent le secteur dans l’objectif d’en améliorer le rendement et d’atténuer les aspects de précarité qui le caractérisent.

L’ANME et le SNPM ont exprimé leur engagement à renforcer l’élément humain, qui se trouve au centre de toute réforme du secteur.

Les deux parties ont également assuré qu’elles vont respecter les dispositions de l’accord commun conclu le 16 février 2023 et en vertu duquel il a été instauré une augmentation salariale de 2.000 dirhams, dont une première tranche a été allouée avant la fin de l’année dernière, tandis que la seconde va être versée fin mai prochain.

Il s’agit aussi d’approfondir la réflexion et le débat en ce qui concerne les dispositions de la convention collective.

Le communiqué conjoint indique enfin que l’ANME et le SNPM restent engagés pour une réforme urgente du Code de la presse et de l’édition dans l’optique d’une réelle révision juridique à même d’aider à un réel nouveau départ du secteur.