Presse et médias: tenue de l’Assemblée générale ordinaire de l’ANME

Cette AGO a été marquée par la présence des représentants des entreprises de presse et des médias parmi les plus de 100 adhérents à cette ONG, en plus de la présence de ses partenaires, à savoir le Conseil national de la presse (CNP) et le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM).

Cette AGO a adopté les rapports moral et financier présentés respectivement par les membres du Bureau exécutif, Mokhtar Larhzioui (Al Ahdath) et Khalid El Horri (Assabah).

Cette AGO a également été l’occasion de décliner la feuille de route de l’ANME pour les mois à venir. Et au centre des débats, se trouve toujours le souci d’améliorer les conditions d’exercice des professionnels et leur situation matérielle.

Pour Driss Chahtane, président de l’ANME, l’association avec le CNP et le SNPM a débouché sur la construction d’un bloc solide et homogène dont l’objectif est de faire face aux difficultés qui menacent les entreprises médiatiques et de presse.

La tâche, selon Driss Chahtane, ne sera pas de tout repos au vu des grands défis qui attendent le secteur et qui appellent un travail sérieux et la mutualisation des efforts de tous les intervenants.

«Nous attendons une nouvelle loi qui encadre la profession et qui répond aux aspirations des professionnels, sans parler de la nécessité d’assurer les moyens financiers nécessaires au renforcement des entreprises pour réaliser des changements concrets et positifs», conclut le président de l’ANME.

Fatima Zahra Ouriaghli, vice-présidente de l’ANME, abonde dans le même sens après avoir fait une rétrospective des actions réalisées cette année par l’ONG, tout en évoquant à son tour les défis qui se posent à la profession.

L’ANME, créée le 19 juin 2020, regroupe actuellement plus de 100 entreprises médiatiques et de presse, faisant d’elle l’organisation professionnelle la plus représentative du secteur.