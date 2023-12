Licencié de BFM TV, le journaliste Rachid M’Barki rebondit à Atlantic Radio

Rachid M’Barki est au Maroc. L’ex-présentateur vedette de BFM TV, licencié en février dernier pour avoir utilisé l’expression «Sahara marocain» à l’antenne, a rejoint Atlantic Radio. À partir du 2 janvier 2024, il y animera dans un premier temps trois émissions.

Il s’agira d’«une capsule quotidienne avec un invité, pour évoquer différents sujets liés à l’actualité du moment, et deux autres émissions, l’une plus intimiste avec une personnalité pour mieux la connaître et une autre dédiée à l’économie du sport dans la perspective de la CAN 2024», a-t-il révélé au site Le360.

Rachid M’Barki avait officiellement annoncé, le 18 décembre, lors de la cérémonie de remise des prix de L’Économiste, qu’il avait rejoint ce média marocain. «Je crois que l’on peut l’annoncer ce soir: je suis ravi de rejoindre le groupe Éco-Médias», avait-il lancé.

Accusé d’être un porte-voix du Maroc sur la question du Sahara marocain, Rachid M’Barki a été mis en examen en France dans une enquête portant sur des soupçons d’«ingérence étrangère» dans la politique et l’actualité françaises, chose qu’il réfute.

Ces accusations sont survenues après qu’il a prononcé «Sahara marocain» à l’antenne lors d’un journal télévisé, froissant certains milieux hostiles au Royaume en France.

Rachid M’Barki avait été également accusé par Forbidden Stories d’être «financé» par le Maroc pour tenir un discours pareil à l’antenne. C’est cette même organisation qui était à l’origine des allégations fallacieuses contre Rabat concernant l’utilisation du logiciel espion Pegasus.