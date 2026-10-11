Le podcast «Kora x90» prépare son grand retour sur YouTube: que réserve-t-il à son public?

Le podcast «Kora x90» s’apprête à faire son grand retour sur YouTube. En pause depuis sa dernière vidéo, publiée le 10 juillet 2026, l’émission prépare visiblement sa reprise. Des images récemment dévoilées montrent un studio en plein réaménagement, laissant entrevoir un nouveau décor, mais aussi une possible évolution du format.

Si «Kora x90» doit sa popularité aux sujets sportifs qu’il aborde, son succès repose avant tout sur les personnalités qui l’animent, devant comme derrière la caméra. Parmi elles, Saïd Fettah, ancien milieu de terrain du Wydad et du Raja de Casablanca. Fort de son expérience du football professionnel, il apporte à l’émission un regard de l’intérieur, nourri par sa connaissance du haut niveau et des réalités du vestiaire comme du terrain.

Sa présence permet au podcast d’aller au-delà du simple commentaire de l’actualité, où les discussions peuvent s’appuyer sur son vécu de joueur et sur une connaissance concrète du football marocain. À ses côtés, Hamza Abourazzouk apporte également une expérience importante du football national. Ancien international marocain, il a notamment évolué sous les couleurs du Raja Casablanca, du Moghreb de Tétouan et du MAS de Fès.

Son parcours lui permet d’aborder les sujets sportifs avec le regard d’un ancien professionnel. Ses échanges ludiques avec Said Fettah constituent d’ailleurs le cœur du programme et ont contribué à générer une importante audience sur les plateformes numériques. Certaines émissions de Kora x90 ont ainsi dépassé plusieurs centaines de milliers de vues, confirmant l’intérêt du public pour ces discussions entre anciens joueurs.

À la présentation, Nabil Benchekroun est le fil conducteur. Journaliste et présentateur sportif, il accompagne les échanges et permet de faire dialoguer les différentes expériences autour de la table. Son rôle est également de mettre en perspective les sujets abordés et de donner au débat une dimension journalistique. À travers cette formule, «Kora x90» croise le regard d’un journaliste, l’expérience d’un ancien joueur professionnel et les analyses de ses invités.

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Plus discret, mais tout aussi essentiel, Achraf Najd joue un rôle clé dans les coulisses. Réalisateur du podcast, il contribue à façonner l’identité visuelle de «Kora x90» et à soigner sa mise en scène, deux éléments qui participent pleinement à la qualité du rendu à l’écran. Ses déclarations donnent un premier aperçu des ambitions qui entourent cette nouvelle étape. Il faudra toutefois patienter pour découvrir l’ensemble des nouveautés annoncées, un suspense qui ne fait qu’attiser la curiosité autour du retour du podcast.

Le succès de Kora x90 se mesure également à travers son importante communauté sur les réseaux sociaux. Sur YouTube seulement, le podcast compte aujourd’hui près de 398.000 abonnés et cumule plus de 100 millions de vues, confirmant son poids dans le paysage du contenu footballistique marocain.

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L’audience se prolonge également sur les autres plateformes. La page Facebook rassemble près de 500.000 abonnés, tandis que le compte Instagram compte environ 200.000 abonnés. Des chiffres qui témoignent de la capacité de Kora x90 à fédérer une communauté importante autour de ses contenus et de ses différents intervenants.

Grâce à sa présence sur plusieurs plateformes, «Kora x90» élargit son audience au-delà de ses épisodes complets, en diffusant des extraits, des séquences de débat et des contenus consacrés à l’actualité du football marocain. Le podcast s’impose ainsi comme l’un des rendez-vous sportifs les plus suivis sur les plateformes numériques au Maroc, grâce à une formule associant analyses, débats et expérience du terrain.

Un nouveau décor et peut-être bien plus encore

C’est dans ce contexte que les images récemment dévoilées du studio en plein réaménagement prennent tout leur sens. Elles laissent entrevoir une identité visuelle renouvelée, sans toutefois révéler l’ampleur des changements à venir. S’agit-il d’un simple changement de décor ou d’une refonte plus profonde du concept? Nouvelle saison, nouvelle formule, nouveaux rendez-vous? Pour l’heure, rien n’a été officiellement précisé.

Après plusieurs semaines de silence, «Kora x90» semble néanmoins préparer son retour. Alors que Saïd Fettah, Hamza Abourazzouk, Nabil Benchekroun et Achraf Najd s’apprêtent à renouer avec leur public, une interrogation demeure: que réserve réellement cette nouvelle version du podcast?