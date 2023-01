Brandi Glanville, Camille Grammer, Vicki Gunvalson, et Caroline Manzo.

© Copyright : People

L'équipe de la série de téléréalité «Real Housewives Ultimate Girls Trip» se trouve actuellement à Marrakech, a confirmé une source contactée par Le360.

La série de téléréalité américaine «Real Housewives Ultimate Girls Trip» est à Marrakech. Une source contactée par Le360 a confirmé l'information qui avait été relayée lundi 9 janvier par le magazine People.

Les fans de cette production de Peacock qui en est à sa quatrième saison seront surtout heureux d’apprendre que Caroline Manzo, Alex McCord, Cretchen Rossi sont de retour après avoir disparu pendant un certain temps.

La série «Ultimate Girls Trip» mettra en vedette plusieurs «Real Housewives». Le casting de la saison 4 comprend également Eva Marcille et Phaedra Parks d'«Atlanta», Brandi Glanville et Camille Grammer de «Beverly Hills», et Vicki Gunvalson.

Au moment de l’écriture de ces lignes, aucun détail n'a filtré sur le lieu et la durée du tournage à Marrakech.