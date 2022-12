Le réalisateur Jeethu Jospeh (au premier plan) et l'acteur indien Mohanlal, à l'arrière plan.

L'acteur indien Mohanlal Viswanathan, superstar du cinéma bollywoodien actuel, est au Maroc. Il fait partie de l'équipe de tournage qui a posé ses valises à Erfoud, pour le film «Ram», dans lequel il campe le personnage principal.

Le réalisateur indien Jeethu Joseph et l’équipe de son film Ram ont posé leurs valises à Erfoud. Le tournage dans cette ville du Sud du Maroc est toujours en cours, d'après les informations relayées par Indian Express sur son site internet.

Accompagné de son acteur principal, la superstar Mohanlal indienne née en 1960 dans l’Etat du Kerala, qui est également producteur et chanteur de playback, Jeethu Joseph a diffusé sur les réseaux sociaux, il y a deux jours, un cliché souvenir de son voyage à bord de l’avion de la compagnie marocaine RAM.

Et on remarquera, bien évidemment, le clin d’œil et la subtilité du jeu de mot du cinéaste. «RAM embarque pour sa prochaine destination: Erfoud Maroc», écrit Jeethu Jospeh.

L’opus met en vedette Trisha dans le rôle principal féminin. Ce film lui offre sa deuxième apparition après celle dans Hey Jude en 2018. Par ailleurs, on ne sait pas si elle rejoindra le tournage à l’étranger.

Ram réunit également au casting Indrajith Sukumaran, Adil Hussain, Durga Krishnan et Saikumar. Il devrait sortir au cinéma au début de l’année prochaine.

Ce film devait initialement être tourné en 2019, mais la pandémie du Covid-19 avait mis le projet en veilleuse. En 2022, la production a repris à Kerala, en Angleterre, en Tunisie et au Maroc.