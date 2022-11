© Copyright : DR

Le réalisateur britannique Ridley Scott s'apprête à atterrir au Maroc pour superviser le tournage de la suite de Gladiator, le péplum sorti en salles en 2000. Gladiator 2 devrait être tourné très prochainement à Ouarzazate. L'équipe de la production exécutive est déjà en pleine négociations avec les studios Atlas.

Ridley Scott, le retour... au Maroc, après avoir tourné Kingdom of Heaven en 2005 à Ouarzazate. Son équipe de production se trouvait il y a déjà une quinzaine de jours à Ouarzazate.

Une période nécessaire, celle des repérages des sites de tournages, mais aussi celle des négociations avec les Studios Atlas, dans les plateaux desquels seront filmées plusieurs scènes de cette très attendue suite de Gladiator sorti en 2000 avec, au casting, Russel Crowe et Joachin Phoenix.

Le réalisateur britannique semble en ce moment se trouver dans une période très mouvementée de sa déjà très prolifique carrière. A 84 ans, son tout dernier long-métrage, Le Dernier duel, est sorti fin octobre 2022, et un second film, House of Gucci, est attendu dans les salles le 24 novembre prochain.

La boulimie productive de Ridley Scott ne s'arrête pas là: en plus de Gladiator 2 (dont l'écriture du scénario est presque aboutie), un autre film qu'il doit également réaliser en est lui aussi au même stade -son titre: Kitbag, un biopic sur Napoléon, qui sera porté par le même Joaquin Phoenix. Les deux tournages devraient démarrer très prochainement.

Mais déjà, cette première indiscrétion. Selon un interlocuteur bien renseigné que Le360 a pu interroger, parmi les membres de l'équipe de la production exécutive de Gladiator 2 (il s'agit soit dit en passant, côté marocain, de Dunes films), Arthur Max, le designer qui a pour responsabilité de veiller au décor de la plupart des plateaux de tournage des films de Ridley Scott, a demandé que le décor de Jerusalem, désormais propriété des studios Atlas, soit réutilisé dans Gladiator 2.

«L'équipe est en pleine négociations, car le tarif qui a été proposé a été jugé un peu excessif, compte tenu du fait que c’est le décorateur de Ridley Scott en personne qui a confectionné ce décor, donc partant de là, ils s’attendaient à avoir droit à une certaine "gentillesse"», explique cet interlocuteur, qui a requis l'anonymat.

A la publication de ces lignes, les dirigeants des studios Atlas, à Ouarzazate, sont restés injoignables.

Selon plusieurs sites spécialisés dans le cinéma, la suite de Gladiator devrait surtout porter sur le personnage de Lucius, fils de Lucilla, interprétée par Connie Nielsens, mais aussi sur le neveu de Commodus, que campera Joaquin Phoenix.