VidéoL’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a tenu son assemblée générale ordinaire, ce jeudi 22 septembre 2022 à Casablanca. Parmi les points discutés, les contraintes liées à l'exercice du métier. Assesseur et membre du bureau exécutif de l'association, Fatima Zahra Ouriaghli nous en parle.

L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a tenu, ce jeudi 22 septembre 2022, sa première Assemblée générale ordinaire en présence de plus de 80 entreprises de presse des différents médias: presse écrite, digitale, presse régionale et radio privées.

A l’ordre du jour de cette réunion, la présentation des rapports moral et financier de l’association, en plus du traitement de questions très diverses relatives aux contraintes liées au secteur.

«En plus de la présentation des deux rapports moral et financier, nous avons discuté d’un ensemble de chantiers sur lesquels nous avons travaillé depuis la création de l’ANME en juin 2020. Ces chantiers ont été menés dans l’intérêt du journaliste et de l’entreprise de presse», a déclaré Fatima Zahra Ouriaghli, assesseur et membre du bureau exécutif de l'ANME, pour Le360. Elle a aussi rappelé le contexte de création de l’ANME marqué par la crise sanitaire de la Covid-19.

Il convient de noter que les deux rapports, moral et financier, ont été approuvés à l’unanimité par les membres présents lors de cette assemblée général ordinaire.

A noter aussi que Driss Chahtane a été réélu à l’unanimité en tant que président de l’ANME.