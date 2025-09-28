Médias

Décès du journaliste Saïd Jedidi, pionnier de la presse hispanophone au Maroc

Le défunt Saïd Jedidi.

Le journaliste et écrivain Saïd Jedidi, figure marquante du paysage médiatique marocain et l’un des fondateurs de la presse hispanophone au Maroc, s’est éteint samedi soir, a-t-on appris auprès de sa famille.

Par La Rédaction
Le 28/09/2025 à 09h23

Originaire de Tétouan, Saïd Jedidi a effectué ses études secondaires dans sa ville natale avant de poursuivre un parcours universitaire en Angleterre puis en Espagne. De retour au Maroc, il intègre la section espagnole de la Radio-Télévision marocaine (RTM), où il gravit les échelons jusqu’aux postes de rédacteur en chef et de chef de département.

Voix familière des ondes, il a notamment assuré la couverture de la Marche verte, événement historique qu’il a relaté en espagnol avec un professionnalisme salué. Sa parfaite maîtrise de cette langue lui a également permis de collaborer avec de prestigieux médias étrangers, tels que le quotidien espagnol El País, la chaîne Televisa-Galavisión ou encore Inforred au Mexique.

Après une brillante carrière dans l’audiovisuel, Saïd Jedidi s’est consacré à l’édition et à l’écriture. Il est le fondateur des publications L’Opinion Semanal et La Mañana, animateur du blog Con Acento Marroquí et directeur du site d’information hispanophone Info Marruecos. Conférencier reconnu, il a multiplié les interventions dans des universités au Maroc et à l’étranger, tout en entretenant des liens privilégiés avec l’Argentine et l’Espagne, dont il admirait la culture.

Écrivain d’expression espagnole, il laisse derrière lui plusieurs œuvres littéraires, dont «Yamna» et «Grito primae», aujourd’hui référencées dans différents centres de documentation universitaire. Pour son apport au rayonnement de la langue espagnole au Maroc, Saïd Jedidi avait été décoré de l’Ordre du Mérite par le Royaume d’Espagne, en hommage à ses trois décennies de journal télévisé en espagnol.

Sa disparition marque la perte d’une voix singulière, passionnée par le dialogue culturel entre le Maroc et le monde hispanophone.

#Médias#journaliste#Maroc#Espagne#SNRT

Sports

Décès de Mustapha Tahiri, icône du Mouloudia d'Oujda et des Lions de l'Atlas

Politique

Décès de Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich: les condoléances du Roi à la famille du défunt

Société

Décès de l'ancien président de la CGEM, Abderrahmane Bennani Smires

Culture

Décès de l'acteur Mohamed Choubi, après un long combat contre la maladie

