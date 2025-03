Audiences TV du ramadan: voici les productions les plus suivies

Les chiffres d’audience de la troisième semaine du ramadan sont tombés. Le Centre interprofessionnel d’audience des médias (CIAUMED), chargé de la mesure d’audience TV au Maroc, a dévoilé les performances des chaînes publiques. Résultat: Al Aoula domine pour la deuxième semaine consécutive avec une part d’audience de 34,9%, devançant 2M, à 32%.

Sur Al Aoula, la première place est occupée par Ana Wiyak, qui a attiré 10.208.000 téléspectateurs et affiché 37,4% de part d’audience. En deuxième position, la série Jorh Qdim a rassemblé 9.908.000 téléspectateurs avec 40,8% de part d’audience, suivie par la deuxième saison d’Oulad Yzza, qui a attiré 9.392.000 téléspectateurs pour une part d’audience de 50,1%. Enfin en quatrième position, on retrouve le JT en arabe vu par 9.076.000 téléspectateurs pour 34,9% de part d’audience.

(pc)

Sur 2M, c’est la série turque Hadik Hyati qui s’impose avec 9.701.000 téléspectateurs et une part d’audience de 48,4%. En deuxième position, la série Ad-dem Lmchrouk, portée par Dounia Boutazout, a rassemblé 9.410.000 téléspectateurs, pour une part d’audience de 38,3%.

En troisième place, on retrouve la sitcom Mabrouk Alina avec Aziz Hattab et Ibtissam Laaroussi avec 9.328.000 téléspectateurs et 33% de part d’audience.

(pc)