Audiences TV: la caméra cachée «Mchiti Fiha» en perte de vitesse à la troisième semaine du ramadan

On a les chiffres d’audience de la troisième semaine du mois de ramadan, et ils sont éloquents à plus d’un titre. Selon ces données publiées par le Centre interprofessionnel d’audimétrie médiatique (CIAUMED), en prime time, période fixée durant le mois de ramadan entre 18h30 et 21h15, les téléspectateurs se désintéressent au fil des semaines de la caméra cachée «Mchiti Fiha», diffusée sur 2M. La pourtant très attendue saison 2 de la série «L’Maktoub» déçoit également.

Parts d'audience TV de la troisième semaine du ramadan.

Plus en détails, Al Aoula décroche une part d’audience de 27,6% en augmentation par rapport à la deuxième semaine du ramadan, contre 38,3% pour 2M. La capsule humoristique «Salah et Fati» arrive toujours en tête du peloton sur la première chaîne avec 6,3 millions de téléspectateurs et 37,6% de part d’audience. En deuxième position, on retrouve la série «Kayna Dourouf», qui chasse le sitcom «Knaynati» de la deuxième place du top 5 après avoir attiré 5,8 millions de téléspectateurs et gratté une part d’audience de 36,7%.

Le Top 5 d'Al Aoula durant la troisième semaine du Ramadan.

Sur 2M, le record absolu de la caméra caché «Mchiti Fiha» s’effrite au fil des semaines. Après avoir été vu par 11,661 millions de téléspectateurs, ce programme de plus en plus décrié au fil des années, a attiré 7,8 millions de téléspectateurs lors de la troisième semaine de ramadan. En deuxième position, on retrouve la nouvelle série «Dirou Niya» avec 7 millions de téléspectateurs et 39,5% de part d’audience.

Par ailleurs, si la saison 2 de «L’Maktoub» est toujours classée en deuxième position du top 5 des programmes ramadanesques les plus suivis, son audience se réduit comme peau de chagrin avec 6,7 millions de téléspectateurs contre 8,3 millions lors de la première semaine.