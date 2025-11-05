Wellness Days: réapprendre à mettre son bien-être en priorité

À The View Bouznika, chaque journée est pensée comme une parenthèse thérapeutique, un voyage intérieur où l’on retrouve son équilibre naturel, physique, mental et émotionnel.

Les Wellness Days reposent sur 3 objectifs essentiels. Il s’agit tout d’abord d’assurer un bien-être holistique. En effet, chaque atelier, workshop ou conférence, agit sur le corps et l’esprit, en intégrant nutrition, mouvement et thérapies de régénération.

Pour le volet «science & tradition», des méthodes médicales reconnues comme la Méthode FX Mayr côtoient des rituels ancestraux pour un équilibre durable. Quant au confort expérientiel, tout est pensé pour offrir une expérience sensorielle haut de gamme: vue sur mer, atmosphère, soins, gastronomie…

Les Wellness Days s’articulent autour de trois grandes thématiques, véritables axes de transformation du corps et de l’esprit:

FX MAYR Detox — Réinitialiser le corps

Inspirée d’une approche médicale, pour purifier et rééquilibrer l’organisme, cette méthode vise à apaiser le système digestif et restaurer la vitalité globale. Le principe: «L’intestin est le centre de la santé».

Destress — Régénérer le système nerveux

Pensé pour contrer les effets du stress chronique, Destress agit sur le système nerveux à travers une approche neuro-somatique.

Massages thérapeutiques, réflexologie, méditation, sound healing, yoga… chaque geste apaise, rééquilibre et redonne la clarté mentale. Le stress n’est plus un ennemi, mais un signal.

Vitalité — Raviver l’énergie intérieure

L’objectif est de redonner souffle et tonus aux organismes fatigués. L’énergie n’est pas à créer, mais à réveiller. À cela s’ajoute Human Garage & ThetaHealing dédié à la levée des blocages profonds, qu’ils soient physiques ou émotionnels.

Human Garage (Manœuvres Faciales): des mouvements guidés pour relâcher les tensions profondes et les traumatismes stockés dans le fascia (tissu conjonctif), améliorant ainsi la posture, la circulation et le flux énergétique pour une auto-guérison du corps.

Les Wellness Days ne sont pas une pause, mais un point de départ. Ils incarnent une philosophie du bien-être durable. Chaque expérience est conçue pour transmettre et développer des habitudes: mieux respirer, mieux manger, mieux se reposer, mieux se connaître. Sous la guidance d’experts, médecins, kinésithérapeutes, thérapeutes holistiques, le bien-être devient un apprentissage, une discipline douce.

The View Bouznika transforme le mieux-être en art de vivre avec une conviction: le vrai luxe, c’est d’être bien dans son corps et en paix avec soi.