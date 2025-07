The View Bouznika: revitalisation, régénération et plaisirs partagés face à l’Atlantique

The View Bouznika.

Ici, la revitalisation s’invite dans tous les instants du quotidien. Tandis que les adultes profitent de soins signatures mêlant traditions thérapeutiques et technologies de pointe, les enfants explorent le Kids Club et ses activités adaptées à leur âge: tir à l’arc, ateliers créatifs, babyfoot, football, jeux de société… L’expérience se poursuit en famille, lors de séances de yoga partagées, de balades conscientes en bord de mer ou simplement dans le calme du spa.

C’est aussi un lieu pour ceux qui viennent seul, en quête de déconnexion, ou pour les couples désireux de se retrouver loin du tumulte. The View Wellness propose des rituels sur-mesure, et des programmes d’harmonisation du corps et de l’esprit qui s’adaptent aux besoins de chacun. Méditation, soins énergétiques, bains de chaleur, coaching sportif ou consultations diététique: ici, le soin est attentionné, sans surcharge ni faux-semblant.

Et puis il y a ces moments simples, baignés de soleil, à savourer autour des piscines extérieures. Des parenthèses de douceur, où l’on se prélasse, un livre à la main ou les yeux fermés, bercé par le clapotis des vagues.

Le bien-être ne s’arrête pas aux portes du centre wellness. Il s’infuse aussi dans l’assiette, au cœur d’une offre culinaire riche et intuitive, conçue pour nourrir le corps autant que les liens.

Au V, les ateliers du matin invitent à un petit-déjeuner généreux, où chacun compose son réveil à son rythme, une célébration des sens, avec des options pensées pour tous: sans gluten, vegan, keto…Le V prolonge l’expérience tout au long de la journée avec une cuisine méditerranéenne qui célèbre le terroir. Chez Isola, on se retrouve autour d’une généreuse table italienne. Folie invite à des repas vivants, dans une ambiance animée et joyeuse. Et quand l’envie d’un d’un snack autour de la piscine se fait sentir, Le Dielli prolonge l’esprit de vacances, sans formalisme.

Un été pour se reconnecter à soi, aux siens, ou à l’instant. Un été pour respirer, se régénérer, et tout simplement vivre — seul, à deux ou en tribu à The View Bouznika.