Lifestyle

Voici pourquoi l’équinoxe d’automne a lieu le 22 septembre et non pas le 21 cette année

L'équinoxe d'automne débute le 22 septembre à 19h19 au Maroc en 2025.

L'équinoxe d'automne débute le 22 septembre à 19h19, au Maroc, en 2025.

En 2025, l’automne débute officiellement dans l’après-midi du 22 septembre et non le 21 comme on a coutume de le penser.

Par La Rédaction
Le 22/09/2025 à 17h00

Contrairement aux croyances, le passage de l’été à l’automne n’est pas déterminé par une date fixe et peut varier d’une année à l’autre, en fonction de la rotation continue de la Terre autour du soleil et du moment où se produit l’équinoxe, à savoir l’instant où le soleil est situé au zénith de l’équateur et que ses rayons sont perpendiculaires à l’axe de la rotation de la terre.

Ainsi, cette année non plus, comme toutes les précédentes, l’équinoxe d’automne ne coïncide pas avec le 21 septembre, une date qui reste pourtant fortement associée à l’arrivée de l’automne dans la tradition astronomique. D’ailleurs, selon l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), la prochaine fois que l’équinoxe d’automne coïncidera avec un 21 septembre, ce sera en 2092 et «ce sera la première fois depuis la création du calendrier grégorien».

Lire aussi : Culture, légendes et traditions: il était une fois… le daour des Regraga

Pourquoi l’équinoxe ne coïncide-t-il pas avec une date précise? Parce que la Terre ne décrit pas une orbite parfaitement circulaire autour du Soleil. Le fait que la terre tourne plus vite autour de son étoile quand elle en est plus proche entraîne ainsi un décalage dans les durées des saisons et impacte sur leur date de commencement.

En revanche, d’un point de vue météorologique, les saisons débutent et s’achèvent à des dates bien précises. Ainsi, l’été météorologique a commencé dès le 1er juin et s’est terminé le 31 août, laissant place à l’automne météorologique, qui a débuté le 1er septembre et s’achèvera le 30 novembre.

L’équinoxe, qui signifie «nuit égale» en latin (æquinoctium), correspond au moment où la même quantité de lumière est reçue par les deux hémisphères, et où la nuit et le jour durent le même nombre d’heures. Le soleil passera au zénith de l’équateur terrestre, se lèvera exactement à l’Est et se couchera exactement à l’Ouest. Au Maroc, l’équinoxe d’automne débutera à 19h19 précisément.

Par La Rédaction
Le 22/09/2025 à 17h00
#Automne#Météorologie#Automne#Astronomie

LEs contenus liés

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Où voyager au Maroc en automne? Les (bons) conseils du journal «Le Figaro»

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Foodstyle: cinq bonnes raisons de manger des fruits et légumes de saison

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Comment lutter contre la dépression saisonnière?

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Les astuces simples de grand-mère à adopter cette saison

Articles les plus lus

1
«Entre 5% et 20% de la population algérienne est d’origine turque»: l’ambassadeur de Turquie en Algérie à l’origine d’une onde de choc
2
Quand le soleil glisse sur l’eau: Tanger Med inaugure la première centrale solaire flottante d’Afrique
3
Le Maghreb selon Tebboune!
4
Société normale et intolérance
5
Quand l’or vient sublimer le zellige marocain
6
Ifrane-El Hajeb: les travaux de dédoublement de la route régionale 707 vont bon train
7
Comment la fin du monopole du CMI propulse le paiement électronique au Maroc
8
Dar Lkabranate. EP-175. Algérie-Guinée à Casablanca, le match qui a (déjà) mis les caporaux K.-O
Revues de presse

Voir plus