The View Bouznika sacré «Morocco’s Best Wellness Retreat 2026»

Entre océan et golf, à mi-chemin entre Casablanca et Rabat, cette philosophie prend vie, à travers quatre programmes signatures. Quatre parcours qui répondent chacun à une problématique spécifique, avec une même volonté: accompagner le corps vers un meilleur équilibre.

DETOX — Retrouver un équilibre digestif

Pensé autour du bien-être digestif, le programme Detox associe massages abdominaux, Iyashi Dôme, drainage, hydrothérapie marine, rituels alcalins et nutrition anti-inflammatoire. Une combinaison de soins et de pratiques destinée à alléger, apaiser et rééquilibrer.

DESTRESS — Ralentir pour mieux récupérer

Lorsque le rythme s’accélère, le corps a lui aussi besoin de souffler. Massages thérapeutiques, cryothérapie, sound healing, méditation, hammam, bains d’eau de mer et stretching composent un parcours dédié à la détente et à la récupération physique et mentale.

VITALITY — Réveiller l’énergie

Bains hydromassants, enveloppements marins, Iyashi Dôme, mobilité douce, respiration et yoga énergisant s’articulent dans un programme pensé pour retrouver énergie et vitalité, sans brusquer le corps.

IDEAL WEIGHT — Retrouver son équilibre

Ici, l’objectif n’est pas de suivre un régime, mais de comprendre les différents facteurs qui influencent l’équilibre du corps. BodySculptor, LPG, pressothérapie, drainage, fitness adapté, hammam et nutrition fonctionnelle s’inscrivent dans une démarche globale et personnalisée.

À The View Bouznika, la nutrition ne vient pas simplement accompagner les programmes : elle en prolonge les bienfaits. L’assiette devient ainsi une partie intégrante du parcours, pensée en cohérence avec les objectifs de chaque programme. Le soin se poursuit donc aussi à table, à travers une cuisine adaptée aux besoins du corps et à chaque étape du séjour.

Enfin, l’océan, le golf, la lumière et les espaces ouverts participent pleinement à cette parenthèse. Ici, le cadre n’est pas un simple décor: les bienfaits de l’air marin, la proximité de l’océan et le contact avec la nature participent eux aussi à cette sensation de déconnexion et de régénération.

(mehdi mounir)

Car l’expérience ne s’arrête pas au moment du départ. On repart avec de nouvelles habitudes, une meilleure compréhension de son corps et les clés pour prolonger les bienfaits du séjour au quotidien