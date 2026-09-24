Lifestyle

The View Bouznika sacré «Morocco’s Best Wellness Retreat 2026»

Après une première distinction en 2025, The View Bouznika renouvelle son titre de «Morocco’s Best Wellness Retreat» aux World Spa Awards 2026. Une reconnaissance qui vient saluer une approche du bien-être où science, soins, nutrition, mouvement, récupération et accompagnement par des experts se conjuguent au sein d’une même destination pour composer une expérience immersive.

Par La Rédaction
Le 24/09/2026 à 10h43

Entre océan et golf, à mi-chemin entre Casablanca et Rabat, cette philosophie prend vie, à travers quatre programmes signatures. Quatre parcours qui répondent chacun à une problématique spécifique, avec une même volonté: accompagner le corps vers un meilleur équilibre.

DETOX — Retrouver un équilibre digestif

Pensé autour du bien-être digestif, le programme Detox associe massages abdominaux, Iyashi Dôme, drainage, hydrothérapie marine, rituels alcalins et nutrition anti-inflammatoire. Une combinaison de soins et de pratiques destinée à alléger, apaiser et rééquilibrer.

DESTRESS — Ralentir pour mieux récupérer

Lorsque le rythme s’accélère, le corps a lui aussi besoin de souffler. Massages thérapeutiques, cryothérapie, sound healing, méditation, hammam, bains d’eau de mer et stretching composent un parcours dédié à la détente et à la récupération physique et mentale.

VITALITY — Réveiller l’énergie

Bains hydromassants, enveloppements marins, Iyashi Dôme, mobilité douce, respiration et yoga énergisant s’articulent dans un programme pensé pour retrouver énergie et vitalité, sans brusquer le corps.

IDEAL WEIGHT — Retrouver son équilibre

Ici, l’objectif n’est pas de suivre un régime, mais de comprendre les différents facteurs qui influencent l’équilibre du corps. BodySculptor, LPG, pressothérapie, drainage, fitness adapté, hammam et nutrition fonctionnelle s’inscrivent dans une démarche globale et personnalisée.

À The View Bouznika, la nutrition ne vient pas simplement accompagner les programmes : elle en prolonge les bienfaits. L’assiette devient ainsi une partie intégrante du parcours, pensée en cohérence avec les objectifs de chaque programme. Le soin se poursuit donc aussi à table, à travers une cuisine adaptée aux besoins du corps et à chaque étape du séjour.

Enfin, l’océan, le golf, la lumière et les espaces ouverts participent pleinement à cette parenthèse. Ici, le cadre n’est pas un simple décor: les bienfaits de l’air marin, la proximité de l’océan et le contact avec la nature participent eux aussi à cette sensation de déconnexion et de régénération.

(mehdi mounir)

Car l’expérience ne s’arrête pas au moment du départ. On repart avec de nouvelles habitudes, une meilleure compréhension de son corps et les clés pour prolonger les bienfaits du séjour au quotidien

Par La Rédaction
Le 24/09/2026 à 10h43
#The View Bouznika#Hotellerie#Tourisme#Wellness#Bien-être

LEs contenus liés

Lifestyle

The View Bouznika: le meilleur du bien-être au meilleur tarif

Lifestyle

The View Bouznika: quatre nouveaux programmes santé pour un séjour qui fait (vraiment) du bien

Lifestyle

À The View Bouznika, les Wellness Days inventent le reset le temps d’un week-end

Tourisme

Les Wellness Days du 28 au 30 novembre 2025 à The View Bouznika: Un évènement pour tous ceux qui sont en quête de bien être

Articles les plus lus

1
Résultats, participation, organisation: les Législatives 2026 en chiffres
2
EN DIRECT. Législatives 2026: les dernières informations
3
Le Roi préside une veillée religieuse en commémoration du 28ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II
4
Du jour de vote au jour de fête?
5
Axe El Guerguerat-Nouakchott: la portée stratégique et diplomatique du nouvel accord routier maroco-mauritanien
6
Le PP de Feijóo, Ayuso et Almeida brûle les ponts avec le Maroc
7
Comment l’Algérie est devenue la principale plaque tournante de l’immigration clandestine vers l’Europe
8
Polémique autour d’une rupture d’insuline dans les hôpitaux publics: le vrai du faux
Revues de presse

Voir plus