À The View Bouznika, les Wellness Days inventent le reset le temps d’un week-end

On le sent avant même de pouvoir le formuler: quelque chose cloche. Le corps proteste, mais nos agendas verrouillés ne laissent aucune respiration. Pas le temps de s’évader, pas l’espace mental pour tout réorganiser. Alors on serre les dents, on décale le problème, on attend que ça passe. Et ça ne passe pas. C’est précisément pour ce quotidien sous tension qu’ont été imaginés les Wellness Days à The View Bouznika.

Quand les signaux deviennent trop familiers

Aujourd’hui, beaucoup de personnes vivent avec une digestion capricieuse, avec ballonnements, acidité et sensation de lourdeur après les repas, des signaux souvent banalisés alors qu’ils traduisent un déséquilibre intestinal ou inflammatoire. À cela s’ajoute un stress constant, une tête saturée, des tensions musculaires, de l’irritabilité et un sommeil haché, preuve que le système nerveux fonctionne en surrégime.

Peu à peu, la vitalité s’épuise, la fatigue s’installe, la concentration diminue, le tonus s’effondre, le corps ne parvient plus à se recharger correctement. Dans un quotidien sans véritable marge, entre horaires exigeants, déplacements, charge mentale et manque de temps pour soi, envisager un long séjour bien-être paraît presque impossible. C’est précisément cette réalité que viennent adresser les Wellness Days. Un format court, accessible, scientifiquement structuré, qui vous permet de comprendre ce que votre corps traverse et de commencer à le rééquilibrer en très peu de temps.

L’idée au cœur des Wellness Days est de proposer un véritable detox rest and reset, une remise à niveau efficace, mesurable et réalisable en un simple week-end. Ce qui fait leur singularité, ce sont les interventions d’experts qui apportent du sens à chaque moment du programme.

La conférence d’ouverture menée par Valérie Espinasse permet de comprendre clairement les signaux que le corps envoie, qu’il s’agisse d’inflammation, de déséquilibre intestinal, de l’effet du stress sur le système nerveux ou du rôle de la nutrition dans la régulation. Elle expose les mécanismes, les causes et les pistes de solution avec un langage simple, concret et immédiatement utile.

Ensuite, Asmaa Niang, athlète olympique et spécialiste du mouvement, prend le relais avec un Mental Camp centré sur le souffle, la posture et l’influence du mouvement sur l’équilibre mental. Elle guide vers une reconnexion au corps à travers la respiration, aide à relâcher les blocages et à retrouver une énergie plus stable et plus ancrée.

Ces deux temps forts donnent au week-end une dimension pédagogique rare, car on ne se contente pas de vivre une expérience, on comprend ce que l’on traverse et pourquoi cela agit.

Le programme se déploie autour du corps avec des soins, des respirations, des mouvements et des pratiques douces, autour de la nutrition avec une approche anti-inflammatoire gourmande et adaptée à tous les régimes, et autour de l’esprit avec des temps de déconnexion, des rituels et une relaxation guidée.

Ce week-end devient alors un véritable point de départ. Les Wellness Days ne sont pas une simple parenthèse mais une base solide, le début d’un corps plus stable et d’un mental plus calme et plus aligné.

On arrive avec un besoin, on repart avec des outils, des connaissances, des rituels simples et des pratiques faciles à intégrer dans son quotidien, accompagnés d’un mieux-être immédiat. En deux jours, on accomplit enfin ce que l’on repoussait depuis des mois, l’essentiel étant de se remettre au centre.