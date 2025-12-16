Lifestyle

Sunset Village: GIMS et Horizon Morocco lèvent le voile sur la villa témoin du projet

VidéoMarrakech a toujours inspiré celles et ceux qui aiment les lieux qui ont une âme. Sunset Village est né de cette énergie, entre lumière, matières et douceur de vivre. Ici, l’architecture se fond dans le paysage et laisse la place aux sensations. La villa témoin ouvre les portes d’un art de vivre simple, élégant et contemporain. Un projet imaginé pour celles et ceux qui veulent plus qu’un lieu, une atmosphère. Rendez-vous le 17 janvier pour découvrir la tranche VIP, avec une présentation détaillée des villas Prime, des avancées techniques et des objectifs commerciaux 2026.

Par Contenu de marque
Le 16/12/2025 à 19h39
Par Contenu de marque
Le 16/12/2025 à 19h39
#Sunset Village#Gims#Horizon Morocco

