Shanghai: Louis Vuitton inaugure un lieu spectaculaire dédié à l’évasion et au design

Conçu comme un hommage à l’art du voyage et à l’histoire portuaire de Shanghai, surnommée la «porte de l’Orient», The Louis affiche une façade spectaculaire évoquant la coque d’un navire. Érigé sur Wujiang Road, en plein cœur du quartier d’affaires de Shanghai, ce bâtiment de trente mètres de haut s’étend sur 1.600 m² répartis sur trois niveaux. Il réunit une boutique, un café et une exposition immersive, offrant ainsi une expérience plurielle et raffinée.

Véritable point de convergence entre le luxe, la culture locale et le design, The Louis arbore une façade ornée du célèbre monogramme Louis Vuitton en métal, clin d’œil assumé à l’univers emblématique de la Maison. Son architecture s’inspire des légendaires malles de voyage, avec une superposition élégante de volumes qui conjugue modernité et héritage patrimonial.

L’intérieur du bâtiment offre une immersion totale dans l’univers de la Maison Louis Vuitton, où les collections sont mises en scène dans un espace conçu comme un écrin raffiné.

Autre temps fort de ce lieu d’exception: Le Café Louis Vuitton, qui séduit par sa carte sophistiquée et son décor à la hauteur des plus prestigieuses adresses de la marque.

Enfin, l’exposition Louis Vuitton – Visionary Journeys vient parfaire l’expérience, en retraçant les liens profonds entre savoir-faire, culture et esprit d’exploration.