Range Rover renouvelle son partenariat en tant que partenaire automobile officiel de Wimbledon

Tout au long de la compétition, Range Rover continuera d’assurer le transport des joueurs et des officiels.

Ce renouvellement célèbre un partenariat situé à la croisée de la tradition et de l’innovation, réunissant deux références mondiales du sport et du voyage automobile de luxe.

Dans le cadre de ce partenariat prolongé, Range Rover présentera en avant-première le Range Rover Electric, offrant un premier aperçu avant l’ouverture des commandes prévue plus tard en 2026. Premier véhicule de la marque sans émissions à l’échappement, le Range Rover Electric sera exposé au sein de l’enceinte du All England Club dans une teinte inspirée du patrimoine britannique: le British Racing Green métallisé (équipement en option).

Conçu pour les clients les plus exigeants, désireux de rouler vert, le Range Rover Electric offrira un nouveau niveau de raffinement, associant un habitacle serein et soigneusement conçu à une puissance délivrée avec une remarquable fluidité ainsi qu’aux capacités emblématiques de la marque lors de son lancement prévu plus tard cette année.

Avant-première du Range Rover Electric

Tout au long des Championships, Range Rover continuera d’assurer le transport des joueurs et des officiels grâce à une flotte de modèles Range Rover et Range Rover Sport hybrides électriques rechargeables. Ces véhicules utiliseront les infrastructures de recharge du All England Club afin de maximiser leur autonomie électrique, contribuant ainsi à l’engagement de Wimbledon visant à réduire les émissions liées à ses opérations.

Le réseau de recharge de Wimbledon, alimenté par de l’électricité renouvelable achetée, est conçu pour accompagner l’augmentation du nombre de véhicules hybrides et électriques au sein du All England Club, alors que celui-ci poursuit son objectif d’atteindre la neutralité carbone opérationnelle d’ici 2030.

Martin Limpert, Managing Director de Range Rover, a déclaré: «Wimbledon représente le meilleur de la culture sportive britannique, et la poursuite de notre partenariat reflète un engagement commun en faveur du leadership, de la durabilité et du luxe moderne. La présentation en avant-première du Range Rover Electric à Wimbledon est l’occasion de dévoiler l’avenir de notre marque dans un environnement qui incarne le prestige et la tradition. Nous sommes fiers de soutenir cette compétition et de continuer à offrir une expérience à la fois fluide et luxueuse aux joueurs, aux officiels et aux invités».

Mettre en avant l’innovation

De son côté, Usama Al-Qassab, directeur marketing et commercial du All England Club, a déclaré: «Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat de longue date avec Range Rover en tant que partenaire automobile officiel de The Championships. Le soutien de Range Rover nous permet de mettre en avant l’innovation, notamment grâce à la présentation en avant-première du Range Rover Electric, tout en offrant la meilleure expérience possible aux joueurs, aux officiels et aux invités qui visitent The Championships».

La marque Range Rover figurera une nouvelle fois sur les emblématiques affichages de la vitesse de service présents sur le court central et le court n°1.

Organisés du lundi 29 juin au dimanche 12 juillet 2026, Wimbledon constitue le cadre idéal pour célébrer un partenariat durable fondé sur le savoir-faire, la performance et l’héritage britannique.