Rabat: l’hôtel Dawliz Art & Spa abrite désormais l’Atelier 9 Club & Spa

L’hôtel Dawliz Art & Spa à Rabat accueille désormais l’Atelier 9 Club & Spa, une nouvelle oasis de détente et de bien-être. Niché au cœur de cet établissement réputé de la capitale, l’Atelier 9 promet une expérience de relaxation inoubliable, loin du tumulte de la vie quotidienne.

Les installations de l’Atelier 9 comprennent trois salles de soin spacieuses, dont une spécialement conçue pour les traitements en duo, ainsi que trois hammams généreusement aménagés, dont l’un peut accueillir une mariée et ses amies. Les clients peuvent également profiter d’un salon de coiffure avec des experts et des gammes de haute qualité telles que Christophe Robin ou Aveda pour créer des looks élégants. S’ajoute à la liste, un espace fitness pour répondre aux besoins de bien-être physique des visiteurs.

L’expérience sensorielle se poursuit avec le hammam, un véritable sanctuaire de vapeur et de purification, où une gamme de produits de la Sultane de Saba est utilisée pour offrir un moment de relaxation ultime. Quant aux cabines de massage et d’esthétique, elles sont conçues pour apaiser les tensions et révéler l’éclat naturel de chaque client. Ainsi, l’Atelier 9 Club & Spa s’engage à offrir des soins de qualité, alliant techniques innovantes et produits de qualité.

Situé à l’Avenue du Prince héritier à Rabat, l’Atelier 9 Club & Spa est prêt à accueillir ceux qui cherchent une pause bien méritée et une escapade de détente incomparable. Pour plus d’informations et pour réserver votre moment de bien-être, il suffit de contacter le 06-61-65-90-30 ou le 05-37-88-32-77, ou visiter le site www.dhotelrabat.com.