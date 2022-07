© Copyright : DR

Double consécration pour l’hôtellerie de luxe marocaine qui voit quatre de ses plus prestigieux établissements figurer dans le classement des dix plus beaux hôtels urbains d’Afrique du nord et du Moyen-Orient et des cent meilleurs hôtels au monde, du magazine Travel & Leisure.

Chaque année, la publication Travel & Leisure mène une enquête auprès de ses lecteurs afin d’établir le classement des World’s Best Awards en fonction de leurs avis et de leurs expériences de voyage aux quatre coins du monde.

Meilleurs hôtels, centres de villégiature, îles, bateaux de croisière, spas, etc., ce classement évalue chaque année les meilleures destinations en fonction des installations, de l’emplacement, du service ou encore de la nourriture servie.

Dix destinations exceptionnelles ont ainsi été sélectionnées pour composer le classement des dix meilleurs hôtels urbains d’Afrique du nord et du Moyen-Orient.

En première place de classement se positionne le Royal Mansour avec une note record de 98,93/100. Décrit comme une «propriété historique» qui se «présente comme une sorte de centre historique à part entière», la publication met en lumière les hectares de jardins de ce palais, ces «arcs finement sculptés», ses «cours carrelées mauresques». Atouts indéniables de ce paradis marrakchi, ses cinquante-trois riads privés, chacun disposant d’une piscine, et son spa de trois étages.

En sixième position de ce top 10, on retrouve également la Mamounia qui se positionne avec une note de 91,86 devant le Burj Al Arab de Dubaï, le Four Seasons hotel Cairo à Nile Plaza, au Caire, l’Hôtel King David à Jérusalem et enfin le Four Seasons Cairo à la première résidence, dans la ville de Gizeh en Egypte.

Double consécration pour le Royal Mansour, l’établissement se positionne également en cinquième place d’un autre classement de Travel & Leisure, celui des cent meilleurs hôtels au monde.

En dix septième position de ce top 100, on retrouve un autre établissement de la ville ocre, l’Oberoi, décrit comme le «nouveau venu (…) qui impressionne à la fois par sa taille et son architecture mauresque», avec pour atouts ses villas disposant de piscines privées et son spa ayurvédique.

Toujours dans ce top 100 des meilleurs hôtels au monde se classe en cinquante-septième position le Mandarin Oriental de Marrakech, qui s’étend sur «20 hectares de palmiers, d'oliviers et de lacs scintillants» et «abrite 54 suites et villas à la fois rustiques et élégantes».