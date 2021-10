© Copyright : DR

La Mamounia de Marrakech décroche la première place dans le ranking annuel du magazine américain «Conde Nast Traveler», qui consacre les 50 meilleurs hôtels du monde.

La Mamounia, prestigieux palace de Marrakech, fait encore parler de lui dans le monde. En tête de liste du classement le plus prestigieux de l’industrie hôtelière du très réputé magazine américain Conde Nast Traveler, l’établissement, à la renommée internationale, vient d'être sacré meilleur hôtel au monde et en Afrique. Et ce, pour la troisième fois.

Se basant sur leurs expériences de voyage à travers le monde, ils ont été plus 800.000 lecteurs à avoir participé à ce vote hissant La Mamounia au premier rang avec un score de 99,99/100.

«Si vous ne passez pas la nuit dans l’une des chambres carrelées de cet ancien palais, c’est presque comme si vous n’étiez jamais allé à Marrakech», explique le magazine, ajoutant que «c’est parce que cette opulente poche de palmiers, de jardins paysagers et de fontaines, où les halls et les bars sensuels sont drapés de soies et de velours sombres, en est venue à incarner toutes ces raisons pour lesquelles nous faisons de Marrakech notre première destination».

Entièrement rénové il y a quelques années, l’établissement luxueux de Marrakech a réussi à se distinguer grâce à son prestige, son personnel professionnel, et surtout accueillant, la qualité de la restauration et son design marocain raffiné. Il compte 135 chambres, 71 suites et 3 riads qui ont su allier la finesse de l'artisanat marocain et le design contemporain, un grand casino, un spa d'exception, un immense jardin avec notamment de magnifiques palmiers en rosiers... Autant d'atouts qui lui ont valu deux prix mondiaux de design.

Une reconnaissance d’autant plus gratifiante, que trois années seulement après avoir remporté le Prix du meilleur hôtel au monde décerné par Conde Nast US, c’est au tour de Pierre Jochem, directeur général de la Mamounia de recevoir en août 2021, le prix du meilleur directeur d’hôtel par le magazine américain.

Portant haut les couleurs du Maroc et les touches du raffinement marocain, aujourd’hui La Mamounia est le meilleur hôtel au monde dirigé par le meilleur directeur au monde.