Mode: un aperçu des tendances du ramadan 2024

Chaque ramadan, nous remarquons une montée en flèche de l’intérêt des femmes marocaines pour les habits traditionnels, mais agrémentés d’une touche moderne. Elles les portent volontiers durant ce mois sacré, que ce soit au travail ou en famille.

À cet égard, la styliste Zoubida Bourijate présente pour Le360 une collection de jellabas ornées de broderies élaborées, mettant en valeur des techniques traditionnelles, telles que le «Zouak al maâlem» et la «Randa», réalisées à la main, et d’autres plus originales, comme la peinture sur tissu, afin de satisfaire toutes des clientes aux demandes hétéroclites. Sa palette de couleurs, composée de teintes de jaune, d’orange, de turquoise et de vert eau, incarne la fraîcheur du printemps et l’énergie du mois sacré.

De son côté, Sofia Lahrichi révèle que, contre toute attente, la pièce la plus demandée en cette période par ses clientes est le kimono. «De nombreuses entreprises interdisant les vêtements traditionnels, le kimono s’impose comme le parfait compromis. Il peut être porté avec un pantalon et un chemisier classique comme une touche traditionnelle par-dessus. Ainsi, mes clientes sont satisfaites, tout en respectant les codes vestimentaires professionnels», explique-t-elle. Et dans sa collection, on retrouve plutôt des tons chauds, comme le bordeaux, le vert bouteille, le blanc cassé ou encore le mauve.