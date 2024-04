Marrakech: l’édition printemps du festival Origins Fest prévue le 20 avril 2024

Le Palais Anthea de Marrakech se prépare à accueillir l’événement Origins Fest 2024-Spring, une célébration du printemps aux rythmes de musique électronique prévue le samedi 20 avril 2024. Cette édition offrira une programmation musicale éclectique, mettant en vedette des artistes locaux et internationaux.

Avec une large capacité d’accueil, ce lieu majestueux ouvrira ses portes aux raveurs et jet-setteurs du Maroc et d’ailleurs pour une journée et une nuit de célébration inoubliable. Placé sous le signe de la diversité culturelle et de l’innovation artistique, cet événement promet une immersion totale dans l’univers de la musique électronique, avec une programmation variée et des surprises à chaque tournant.

Au cœur des jardins luxuriants du Palais Anthea, les participants seront invités à se laisser emporter par les rythmes envoûtants de la scène musicale, où se succéderont des artistes locaux et internationaux de renom. Du marocain Holly Molly au duo féminin Mimi X Fy, en passant par le groupe turc Avangart Tabldot, l’artiste britannique Henri Bergmann et la DJ suédoise Ida Engberg, la programmation de cette édition promet de satisfaire tous les goûts et sensibilités.

Mais Origins Fest ne se résume pas à une simple succession de concerts. En effet, les festivaliers auront également l’opportunité de plonger dans un univers artistique foisonnant, où se mêlent installations éphémères, performances visuelles et expériences immersives. Des stands de cuisine créative aux recoins mystérieux du Palais Anthea, chaque instant sera une invitation à la découverte et à l’émerveillement.

Origins Festival, qui a débuté doucement, mais sûrement en 2017, prend de l’ampleur avec une expansion audacieuse, prévoyant désormais quatre saisons de festival, dont une édition automnale à venir en septembre 2024. Cette édition printanière promet une expérience inégalée, marquée par une ambiance électrique qui ravira non seulement les amateurs de musique électronique au Maroc et au-delà, mais aussi les curieux qui se déplaceront pour découvrir de nouveaux sons.