Marche verte: 5 idées d’escapades pour un week-end prolongé au Maroc

Les temps de route sont calculés au départ de Casablanca. Ils proviennent de calculateurs d’itinéraire et ne tiennent pas compte du trafic. Les durées conseillées sont une recommandation de la rédaction, établie à partir de ces temps de route: deux jours suffisent jusqu’à 2h30 de trajet, trois jours pleins s’imposent au-delà de 3h30.

El Jadida, Azemmour et Oualidia: patrimoine portugais et huîtres

Pourquoi y aller. C’est l’escapade la plus proche de Casablanca. Elle enchaîne trois étapes sur le littoral des Doukkala, de la cité fortifiée à la lagune ostréicole.

Sur place.

- El Jadida. La cité portugaise de Mazagan est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2004. Sa citerne souterraine voûtée figure parmi les édifices portugais encore visibles.

- Azemmour. À moins de 20km, les remparts dominent l’Oum Er-Rbia. Une promenade en barque sur le fleuve permet de découvrir la médina depuis l’eau.

- Oualidia. La lagune est classée site Ramsar. Ses parcs ostréicoles sont en activité depuis les années 1950 et les huîtres y sont disponibles toute l’année.

Bon à savoir. Azemmour n’est qu’à 17km d’El Jadida, soit environ 25 minutes de route: les deux visites peuvent se grouper sur une même journée. À Oualidia, Le360 suggère d’accompagner un ostréiculteur lors de la levée des casiers, puis de déguster les huîtres sur place, face à la lagune.

Accès et durée. Environ 1h25 de route jusqu’à El Jadida, pour 102km, et 2h30 jusqu’à Oualidia. Durée conseillée: deux jours. Effort: faible.

Capture aérienne d'une plage animée à El Jadida, près d'une forteresse historique

Moulay Bouselham et la Merja Zerga: observation des oiseaux

Pourquoi y aller. Pour une escapade nature sans programme chargé. La lagune voisine du village constitue une étape sur le corridor migratoire entre l’Europe et l’Afrique.

Sur place. Inscrite sur la liste Ramsar depuis 1980, la Merja Zerga accueille régulièrement plus de 100 espèces d’oiseaux. Flamants roses, aigrettes et échassiers y sont visibles surtout hors saison; Le360 conseille une sortie au lever du jour avec un guide local. Les sorties en barque se négocient directement avec les pêcheurs, au petit port du village.

Bon à savoir. Les plus motivés peuvent pousser jusqu’à la Merja Khaloufa, à environ 8km à l’est du village, où se regroupent les oiseaux d’eau en hiver.

Accès et durée. Environ 2h30 de route, pour 223km. Durée conseillée: deux jours. Effort: faible.

La Merja Zerga, lagune de Moulay Bouselham (DR)

Ifrane et Azrou: balades dans la cédraie du Moyen Atlas

Pourquoi y aller. Ifrane figure parmi les destinations du tourisme interne en plus forte progression selon l’ONMT. Le parc national qui l’entoure se parcourt à pied, entre lacs et cédraie.

Sur place. Le parc national d’Ifrane alterne forêts de cèdres, lacs et vallées; le lac Daït Aoua en est l’une des étapes. Une promenade facile, en boucle et accessible en famille, mène au site du cèdre Gouraud: l’arbre est mort, mais toujours debout. À Azrou, la ville est réputée pour le travail du bois de cèdre et les tapis des coopératives locales.

Bon à savoir. La cédraie abrite le magot, seul macaque du continent africain vivant à l’état sauvage. Les cacahuètes que lui distribuent les visiteurs modifient son régime alimentaire: mieux vaut l’observer sans le nourrir.

Accès et durée. Environ 3h10 de route, pour 290km. Durée conseillée: deux à trois jours. Effort: faible.

Le Parc National d'Ifrane . DR

Chefchaouen et Akchour: médina bleue et randonnée dans le Rif

Pourquoi y aller. Pour combiner une journée dans la médina et une journée de marche dans le parc national de Talassemtane.

Sur place. Fondée en 1471, Chefchaouen s’organise autour de la place Outa el-Hammam, qui réunit la Kasbah et la Grande Mosquée. Depuis la source de Ras El Ma, un sentier d’environ 25 minutes monte à la Mosquée espagnole, point de vue sur la ville. Le départ des sentiers d’Akchour se trouve à 45 minutes de voiture de Chefchaouen. Trois randonnées y sont possibles:

Itinéraire Distance totale Durée Niveau Pont de Dieu, arche naturelle au-dessus de l’oued Farda 5,9km, 250m de dénivelé Environ 2h Facile Cascade inférieure 4km Environ 2h Sentier aménagé et fréquenté Cascade supérieure 10 à 12km 4 à 6h Sentier plus étroit et accidenté, passages de gué sur pierres

Bon à savoir. Le360 conseille de partir tôt, de porter de bonnes chaussures et de prévoir de l’eau en quantité. Pour gagner du temps, il est possible de dormir dans les gîtes ruraux de la route Chefchaouen-Akchour.

Accès et durée. Environ 4h35 de route, pour 333km. Durée conseillée: trois jours pleins, avec un départ le jeudi soir si possible. Effort: de facile à soutenu selon la randonnée choisie.

Chefchaouen dans le Nord-Ouest du Maroc. Shutterstock

Ouzoud et Aït Bouguemez: cascades et vallées de l’Atlas central

Pourquoi y aller. Pour un road trip en deux temps dans la province d’Azilal. C’est l’itinéraire le plus exigeant de cette sélection: il ne se justifie que sur trois jours pleins. Pour un séjour plus court, mieux vaut se limiter aux cascades d’Ouzoud.

Sur place. Les cascades d’Ouzoud tombent d’environ 110 mètres sur trois paliers. Un chemin aménagé descend jusqu’à leur pied. Plus loin, la vallée des Aït Bouguemez, surnommée la «vallée heureuse», s’étend entre 1.800 et 2.400 mètres d’altitude. Des sentiers de tous niveaux y relient des villages bâtis en pisé et l’écomusée de Zawyat Oulmzi présente le quotidien amazigh.

Bon à savoir. L’altitude rend les nuits fraîches.

Accès et durée. Durée conseillée: trois jours pleins, ou deux jours pour Ouzoud seul. Effort: faible à Ouzoud, variable dans la vallée selon les sentiers choisis. L’ordre conseillé:

- Vendredi. Casablanca-Ouzoud, environ 3h40 de route pour 250km, puis visite des cascades.

- Samedi. Ouzoud-Azilal, une trentaine de kilomètres, puis Azilal-Tabant, au cœur de la vallée: 79km et environ 1h25. La route est goudronnée jusqu’à Tabant.

- Dimanche. Marche dans la vallée le matin, puis retour, en comptant 1h25 de Tabant à Azilal avant la route vers Casablanca.

Les cascades d'Ouzoud, dans le Haut Atlas central. DR

Comment choisir son escapade

Pour un séjour court et peu fatigant, le littoral des Doukkala et Moulay Bouselham sont les options les plus simples. Ifrane se fait en deux à trois jours. Chefchaouen et l’Atlas central demandent trois jours pleins.

Escapade Route depuis Casablanca Durée conseillée Type de séjour Effort El Jadida, Azemmour, Oualidia 1h25 à 2h30 2 jours Patrimoine, littoral, huîtres Faible Moulay Bouselham, Merja Zerga 2h30 2 jours Nature, observation des oiseaux Faible Ifrane, Azrou 3h10 2 à 3 jours Forêt, balades Faible Chefchaouen, Akchour 4h35 3 jours Médina, randonnée Facile à soutenu Ouzoud, Aït Bouguemez 3h40 jusqu’à Ouzoud, puis 1h25 d’Azilal à la vallée 3 jours (2 pour Ouzoud seul) Cascades, montagne, villages Faible à variable