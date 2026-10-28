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Marche verte: 5 idées d’escapades pour un week-end prolongé au Maroc

La cité portugaise, côté mer, de la ville d'El Jadida.

Férié, le vendredi 6 novembre offre cette année un week-end de trois jours sans congé à poser. Lagunes des Doukkala, cédraie d’Ifrane, gorges du Rif, vallées de l’Atlas central: voici cinq idées d’escapades au Maroc pour le week-end de la Marche verte. Elles sont classées de la plus proche à la plus éloignée de Casablanca, avec pour chacune le temps de route, la durée conseillée et le niveau d’effort.

Par Camilia Serraj
Le 28/10/2026 à 15h30

Les temps de route sont calculés au départ de Casablanca. Ils proviennent de calculateurs d’itinéraire et ne tiennent pas compte du trafic. Les durées conseillées sont une recommandation de la rédaction, établie à partir de ces temps de route: deux jours suffisent jusqu’à 2h30 de trajet, trois jours pleins s’imposent au-delà de 3h30.

El Jadida, Azemmour et Oualidia: patrimoine portugais et huîtres

Pourquoi y aller. C’est l’escapade la plus proche de Casablanca. Elle enchaîne trois étapes sur le littoral des Doukkala, de la cité fortifiée à la lagune ostréicole.

Sur place.

- El Jadida. La cité portugaise de Mazagan est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2004. Sa citerne souterraine voûtée figure parmi les édifices portugais encore visibles.

- Azemmour. À moins de 20km, les remparts dominent l’Oum Er-Rbia. Une promenade en barque sur le fleuve permet de découvrir la médina depuis l’eau.

- Oualidia. La lagune est classée site Ramsar. Ses parcs ostréicoles sont en activité depuis les années 1950 et les huîtres y sont disponibles toute l’année.

Bon à savoir. Azemmour n’est qu’à 17km d’El Jadida, soit environ 25 minutes de route: les deux visites peuvent se grouper sur une même journée. À Oualidia, Le360 suggère d’accompagner un ostréiculteur lors de la levée des casiers, puis de déguster les huîtres sur place, face à la lagune.

Accès et durée. Environ 1h25 de route jusqu’à El Jadida, pour 102km, et 2h30 jusqu’à Oualidia. Durée conseillée: deux jours. Effort: faible.

La source de l'oued Oum Errabia se situe à une altitude de 1.800 mètres, sur le jbel Hayane, dans le Moyen Atlas, à 40 km de Khénifra et à 26 km de M'rirt. L'Oum Errabia a son embouchure à Azemmour, où il se jette dans l'océan Atlantique. 

Capture aérienne d'une plage animée à El Jadida, près d'une forteresse historique

Moulay Bouselham et la Merja Zerga: observation des oiseaux

Pourquoi y aller. Pour une escapade nature sans programme chargé. La lagune voisine du village constitue une étape sur le corridor migratoire entre l’Europe et l’Afrique.

Sur place. Inscrite sur la liste Ramsar depuis 1980, la Merja Zerga accueille régulièrement plus de 100 espèces d’oiseaux. Flamants roses, aigrettes et échassiers y sont visibles surtout hors saison; Le360 conseille une sortie au lever du jour avec un guide local. Les sorties en barque se négocient directement avec les pêcheurs, au petit port du village.

Bon à savoir. Les plus motivés peuvent pousser jusqu’à la Merja Khaloufa, à environ 8km à l’est du village, où se regroupent les oiseaux d’eau en hiver.

Accès et durée. Environ 2h30 de route, pour 223km. Durée conseillée: deux jours. Effort: faible.

La Merja Zerga, lagune de Moulay Bouselham

 (DR)

Ifrane et Azrou: balades dans la cédraie du Moyen Atlas

Pourquoi y aller. Ifrane figure parmi les destinations du tourisme interne en plus forte progression selon l’ONMT. Le parc national qui l’entoure se parcourt à pied, entre lacs et cédraie.

Sur place. Le parc national d’Ifrane alterne forêts de cèdres, lacs et vallées; le lac Daït Aoua en est l’une des étapes. Une promenade facile, en boucle et accessible en famille, mène au site du cèdre Gouraud: l’arbre est mort, mais toujours debout. À Azrou, la ville est réputée pour le travail du bois de cèdre et les tapis des coopératives locales.

Bon à savoir. La cédraie abrite le magot, seul macaque du continent africain vivant à l’état sauvage. Les cacahuètes que lui distribuent les visiteurs modifient son régime alimentaire: mieux vaut l’observer sans le nourrir.

Accès et durée. Environ 3h10 de route, pour 290km. Durée conseillée: deux à trois jours. Effort: faible.

Le Parc National de Ifrane
Azrou: le Rocher qui a donné son nom à la ville.

Le Parc National d'Ifrane . DR

Chefchaouen et Akchour: médina bleue et randonnée dans le Rif

Pourquoi y aller. Pour combiner une journée dans la médina et une journée de marche dans le parc national de Talassemtane.

Sur place. Fondée en 1471, Chefchaouen s’organise autour de la place Outa el-Hammam, qui réunit la Kasbah et la Grande Mosquée. Depuis la source de Ras El Ma, un sentier d’environ 25 minutes monte à la Mosquée espagnole, point de vue sur la ville. Le départ des sentiers d’Akchour se trouve à 45 minutes de voiture de Chefchaouen. Trois randonnées y sont possibles:

ItinéraireDistance totaleDuréeNiveau
Pont de Dieu, arche naturelle au-dessus de l’oued Farda5,9km, 250m de déniveléEnviron 2hFacile
Cascade inférieure4kmEnviron 2hSentier aménagé et fréquenté
Cascade supérieure10 à 12km4 à 6hSentier plus étroit et accidenté, passages de gué sur pierres

Bon à savoir. Le360 conseille de partir tôt, de porter de bonnes chaussures et de prévoir de l’eau en quantité. Pour gagner du temps, il est possible de dormir dans les gîtes ruraux de la route Chefchaouen-Akchour.

Accès et durée. Environ 4h35 de route, pour 333km. Durée conseillée: trois jours pleins, avec un départ le jeudi soir si possible. Effort: de facile à soutenu selon la randonnée choisie.

Les cascades d'Akchour se trouvent à près de 30 km de Chefchaouen, dans les environs du Parc National de Talassemtane. 

Chefchaouen dans le Nord-Ouest du Maroc. Shutterstock

Ouzoud et Aït Bouguemez: cascades et vallées de l’Atlas central

Pourquoi y aller. Pour un road trip en deux temps dans la province d’Azilal. C’est l’itinéraire le plus exigeant de cette sélection: il ne se justifie que sur trois jours pleins. Pour un séjour plus court, mieux vaut se limiter aux cascades d’Ouzoud.

Sur place. Les cascades d’Ouzoud tombent d’environ 110 mètres sur trois paliers. Un chemin aménagé descend jusqu’à leur pied. Plus loin, la vallée des Aït Bouguemez, surnommée la «vallée heureuse», s’étend entre 1.800 et 2.400 mètres d’altitude. Des sentiers de tous niveaux y relient des villages bâtis en pisé et l’écomusée de Zawyat Oulmzi présente le quotidien amazigh.

Bon à savoir. L’altitude rend les nuits fraîches.

Accès et durée. Durée conseillée: trois jours pleins, ou deux jours pour Ouzoud seul. Effort: faible à Ouzoud, variable dans la vallée selon les sentiers choisis. L’ordre conseillé:

- Vendredi. Casablanca-Ouzoud, environ 3h40 de route pour 250km, puis visite des cascades.

- Samedi. Ouzoud-Azilal, une trentaine de kilomètres, puis Azilal-Tabant, au cœur de la vallée: 79km et environ 1h25. La route est goudronnée jusqu’à Tabant.

- Dimanche. Marche dans la vallée le matin, puis retour, en comptant 1h25 de Tabant à Azilal avant la route vers Casablanca.

Les cascades d'Ouzoud sont situées sur le site géologique de l'oued Ouzoud à 1.060 mètres d'altitude du massif de l'Atlas. Ses chutes d'eau atteignent 110 mètres de haut. Il existe même un restaurant en face des cascades.
Vallée des Aït Bougmez (Haut Atlas), au pied du jbel M'Goun, troisième sommet du Maroc (4.071 m). Près du douar Ibakalloune, des empreintes de diplodocus et de spinosaures, ayant vécu au Jurassique supérieur, il y a 154 millions d'années, peuvent être admirées. 

Les cascades d'Ouzoud, dans le Haut Atlas central. DR

Comment choisir son escapade

Pour un séjour court et peu fatigant, le littoral des Doukkala et Moulay Bouselham sont les options les plus simples. Ifrane se fait en deux à trois jours. Chefchaouen et l’Atlas central demandent trois jours pleins.

EscapadeRoute depuis CasablancaDurée conseilléeType de séjourEffort
El Jadida, Azemmour, Oualidia1h25 à 2h302 joursPatrimoine, littoral, huîtresFaible
Moulay Bouselham, Merja Zerga2h302 joursNature, observation des oiseauxFaible
Ifrane, Azrou3h102 à 3 joursForêt, baladesFaible
Chefchaouen, Akchour4h353 joursMédina, randonnéeFacile à soutenu
Ouzoud, Aït Bouguemez3h40 jusqu’à Ouzoud, puis 1h25 d’Azilal à la vallée3 jours (2 pour Ouzoud seul)Cascades, montagne, villagesFaible à variable
Par Camilia Serraj
Le 28/10/2026 à 15h30
#Marche verte#tourisme interne#Maroc#voyages au Maroc

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