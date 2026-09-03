Luz Méndez, épouse de Brahim Diaz, pose en caftan marocain pour le magazine «L’Officiel Arabia»

Fan inconditionnelle de son mari et des Lions de l’Atlas, madame Diaz est tout aussi passionnée par le Maroc. Un attachement que l’influenceuse espagnole n’hésite pas à exprimer en adaptant ses tenues à la couleur locale dès qu’elle en a l’occasion.

Son dernier fait de mode remonte au 2 septembre, avec la publication par le magazine L’Officiel Arabia d’une série digitale consacrée à la belle Espagnole vêtue de caftans marocains issus de la nouvelle collection de la marque marocaine Line Bleu.

Photographiée à la Villa Soraya à Rabat, Luz Mendez s’impose sans conteste comme l’une des meilleures ambassadrices de la tenue traditionnelle marocaine. Un goût prononcé pour la mode marocaine qu’elle a déjà exprimé en posant sur ses réseaux sociaux vêtue de gandouras et de caftans, sans oublier le maillot des Lions de l’Atlas qu’elle endosse à chaque match de l’équipe nationale.

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Cette nouvelle collaboration avec L’Officiel Arabia intervient quelques semaines après le mariage de Luz Mendez et Brahim Diaz, célébré le 2 août 2026, à la veille du 27e anniversaire du footballeur. Le couple, ensemble depuis plusieurs années et fiancé depuis le mois de mai, avait partagé les images de la cérémonie sur les réseaux sociaux.