Les marques Leica et Xiaomi présentent leur nouveau smartphone avec Marrakech pour toile de fond

Leica, le spécialiste allemand de la photographie et Xiaomi, la firme chinoise de téléphonie, ont scellé un nouveau partenariat autour d’un nouveau smartphone qui a fait son apparition sur le marché européen à l’occasion du centenaire de la firme allemande.

Pour présenter le Leica Leitzphone by Xiaomi, à la fois smartphone premium et objet de collections pour férus de photographie qui sera probablement vendu en édition limitée au tarif de 1999€, Xiaomi et Leica ont choisi pour toile de fond Marrakech.

Les couleurs si particulières de la ville, sa lumière incomparable, la richesse des zelliges qui ornent les patios des riads et ses décors si atypiques ont en effet permis de mettre en avant les capacités photographiques du nouveau smartphone. Plusieurs clichés réalisés à Marrakech et au Maroc avec l’appareil par la photographe Arale Reartes, ainsi qu’une vidéo, ont ainsi servi de campagne promotionnelle.