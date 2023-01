© Copyright : DR

Cofondée par l’icône hollywoodienne Robert De Niro, la chaîne hôtelière internationale Nobu Hospitality annonce que le Nobu Marrakech Hotel ouvrira ses portes le samedi 21 janvier 2023. Détails.

Fin de suspense! Le Nobu Marrakech Hotel ouvrira officiellement ses portes le samedi 21 janvier 2023, indique Karim Toufelaz, directeur général du Nobu Hôtel Marrakech, contacté par Le360.

«Le lancement de l’hôtel aura lieu durant le weekend du 20 au 22 janvier, en présence de médias nationaux et internationaux pour le lancement du «Soft Opening» (préouverture) qui durera environ deux mois.

Il convient de noter que le co-fondateur de la marque Nobu Hospitality à laquelle appartient l’hôtel n’est autre que l’icône hollywoodienne Robert De Niro. Interrogé sur une éventuelle visite du grand acteur et réalisateur américain à Marrakech à l’occasion de l’inauguration de l’hôtel, notre interlocuteur a fait savoir que pour le moment «rien n’a été confirmé».

D’après notre source, l’ouverture du Nobu Marrakech Hotel coïncidera avec l’ouverture d’un autre hôtel de la même marque à Dubai. «Est-ce qu’il se rendra à Dubai ou à Marrakech? A ce jour, on n’a pas vraiment une réponse claire. C’est au cours de la semaine prochaine qu’on saura», a ajouté Karim Toufelaz.

Situé au cœur du «Triangle d'or» de Marrakech, dans le quartier de l'Hivernage, le Nobu Marrakech Hotel est le premier hôtel de la marque cofondée par Robert De Niro, le chef de renommée mondiale Nobu Matsuhisa et le réalisateur Meir Teper.

Le Nobu Hotel Marrakech, qui comprend 71 suites, un restaurant et un bar Nobu, dispose aussi d'un toit panoramique avec piscine, restaurant et bar à sushis, indique la marque sur son site web. Par ailleurs, l'établissement abritera également l'un des plus grands spas des hôtels Nobu, le Pearl Spa.

Nés de la transformation de l’hôtel The Pearl Marrakech, les intérieurs du Nobu Hotel Marrakech cinq étoiles rendent hommage au passé du bâtiment, tout en y ajoutant le style japonais moderne de Nobu, affirme le directeur général de l’hôtel, précisant que d’«importants investissements» ont été déployés pour la rénovation du roof top, des chambres et du spa.