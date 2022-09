Ibrahim Kamara, le successeur à la tête de Off-White de Virgil Abloh, décédé en 2021, marche dans les pas de son prédécesseur en tournant la campagne publicitaire automne/hiver 2022 de la marque de luxe au cœur de la perle bleue du Maroc.

Photographiée par Rafael Pavarotti, la campagne des collections de prêt-à-porter femme et homme automne/hiver de la marque américaine, conçue par le regretté Virgil Abloh, ancien directeur artistique de Louis Vuitton, a pris pour théâtre la ville de Chefchaouen.

Le choix d’Ibrahim Kamara, directeur artistique et image d'Off-White, n’est pas anodin et si celui-ci a choisit de mettre en scène le bleu de la ville marocaine pour sa première collection, c’est pour mieux valoriser le bleu électrique, signature d’Off-White et couleur fédératrice de cette nouvelle collection.

Très inspiré par les nuances de bleu textile propres à l’Afrique de l’Ouest, c’est à Chefchaouen que le créateur a trouvé son bonheur, cette ville où le bleu des habitations est symbole d’eau, de nourriture, de croissance, de survie et de développement.

Ibrahim Kamara marche ainsi dans les pas de Virgil Abloh, qui, en tant que directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton et premier Afro-Américain à occuper ce poste, avait également choisi de tourner la campagne publicitaire de la collection printemps 2020 de la marque de luxe française à Chefchaouen et à Tanger.

Le défunt créateur qui avait réussi le pari de faire une marque de luxe à succès en à peine neuf ans, révolutionnant le streetwear et le luxe tout en mettant à l’honneur les sous-représentés, les outsiders et les noirs en particulier, avait alors confié la réalisation du spot publicitaire de cette campagne de Louis Vuitton au réalisateur et scénariste marocain Hicham Lasri et la musique du spot à la chanteuse marocaine Oum.