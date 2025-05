Histoire: le château de Monte Cristo, la demeure d’Alexandre Dumas sauvée par le roi Hassan II

En 1844, Alexandre Dumas, enrichi par le succès des Trois Mousquetaires, décide de se faire construire un château à l’image de la maison de ses rêves. C’est sur la colline des Montferrands, à Port-Marly, qu’il acquiert neuf hectares de champs et de bois pour y bâtir sa nouvelle demeure, dont la réalisation est confiée à l’architecte de renom Hippolyte Durand.

Véritable paradis terrestre conçu au gré de l’imagination débordante de son propriétaire, le domaine baptisé «château de Monte-Cristo», en référence à son deuxième roman historique, Le Comte de Monte-Cristo, comprend un parc anglais, agrémenté de cascades, un château Renaissance où l’écrivain reçoit ses nombreux amis, ou encore un pavillon gothique appelé le Château d’If dont il se sert comme cabinet de travail. Enfin, clou de la demeure, un salon mauresque.

Le salon mauresque du château de Monte Christo.. DR

Quatre ans plus tard, en 1849, Alexandre Dumas croule sous les dettes et est contraint de céder son domaine. Dans les années 1960, l’ancienne propriété de l’écrivain est en piteux état. Les toitures sont éventrées, les murs rongés par les infiltrations et tout laisse à présager qu’elle sera vouée à être détruite pour être remplacée par un vaste projet immobilier.

Mais en 1970, la société des Amis d’Alexandre Dumas, avec le soutien des maires des communes de Marly-le-Roi, Le Port-Marly et le Pecq, empêchent ce projet immobilier de voir le jour et s’emploient alors à sauver le château en lançant une campagne de mécénat et en créant en 1972 le Syndicat intercommunal de Monte-Cristo, qui procède alors à l’acquisition du domaine de neuf hectares.

Après avoir entrepris des travaux d’urgence pour sauver du délabrement le cabinet de travail gothique, c’est au tour de la demeure principale de devoir être consolidée. C’est à ce stade qu’intervient le roi Hassan II, qui finance alors des travaux de remise en état du château.

«Le roi Hassan II, grand admirateur d’Alexandre Dumas -il possède dans son palais de Rabat ses œuvres complètes- fit savoir qu’il désirait adhérer à notre association. Il déclara à Maurice Druon, membre non seulement de l’Académie française et du comité d’honneur des Amis d’Alexandre Dumas également de l’Académie du Royaume du Maroc: ‘Quand on adhère à une société littéraire, on paie sa cotisation. J’ai décidé de faire restaurer les chambres mauresques’», relatait ainsi Alain Decaux, écrivain, biographe et académicien français qui a présidé la Société des amis d’Alexandre Dumas.

Son mécénat permet ainsi de restaurer le salon mauresque situé au premier étage du château. Pour ce faire, le roi Hassan II envoie des artisans marocains entre 1985 et 1986 pour lui redonner son éclat en mettant en œuvre le savoir-faire traditionnel marocain, lequel transparaît dans la sculpture des murs et des plafonds en plâtre finement ciselé et les plafonds à coffrage évoquant ceux de l’Alhambra. Le sol, autrefois en parquet, présente aujourd’hui une magnifique mosaïque en zelliges et marbre de Fès.

Dans un article, Le Parisien revient sur ces travaux en relatant une anecdote: «En 1985, le roi du Maroc, Hassan II, apprend l’état de délabrement du salon. Il décide d’envoyer, comme la première fois, des artistes de son pays pour restaurer la pièce. Des caisses de marbre arrivent au château, et l’un des gardiens, ouvrant l’une des caisses, s’exclame en voyant les morceaux de marbre déjà taillés: ‘C’est terrible, tout est cassé!’».

L’appui financier du souverain permet également le réaménagement du rez-de-chaussée ainsi que du premier étage du château. «Le roi Hassan II est venu lui-même inaugurer le salon, et va même doter le château d’un système de chauffage, vital pour son assainissement. Il fera aussi refaire à Lyon les tissus d’origine du salon» , relate Le Parisien.

