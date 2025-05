Économiser l’eau de sa piscine: neuf astuces aussi simples qu’efficaces

Chaque été, des milliers de piscines sont remplies… et vidées. Pourtant, il est possible de réduire considérablement sa consommation d’eau sans compromettre le plaisir de la baignade. Une piscine bien entretenue consomme moins d’eau, dure plus longtemps et vous coûte moins cher. Voici neuf gestes simples à adopter.

1- Utilisez une couverture de piscine. Une piscine non couverte peut perdre jusqu’à 1 cm d’eau par jour à cause de l’évaporation. Utilisez une bâche à bulles, une couverture opaque ou une couverture thermique afin de réduire jusqu’à 90% l’évaporation. Elle protège aussi contre les débris, limitant les lavages du filtre et donc les pertes d’eau.

2- Contrôlez régulièrement le niveau d’eau. Une perte de plus de 3 cm du niveau d’eau par semaine peut indiquer une fuite.Une détection précoce permet de réparer avant de perdre des centaines de litres.

3- Évitez de trop remplir la piscine. Un niveau trop haut entraîne des débordements inutiles lors des baignades. Maintenez le niveau à 2/3 des skimmers. Cela permet une bonne filtration tout en évitant les pertes inutiles.

4- Récupérez l’eau de pluie. Installez un système de récupération pour compléter l’eau de la piscine naturellement. C’est gratuit et écologique ! Parfait pour les régions souvent soumises à des restrictions d’eau.

5- Réduisez les lavages à contre-courant (backwash). Nettoyer le filtre est essentiel… mais chaque lavage consomme entre 300 et 500 litres d’eau. N’en faites pas une routine automatique. Vérifiez le manomètre de pression du filtre : s’il reste dans la zone normale, pas besoin de backwash.

6- Aménagez un coupe-vent autour de la piscine. Le vent favorise l’évaporation. Planter des haies, installer des brise-vent ou une clôture peut réduire les pertes d’eau… tout en ajoutant un peu d’intimité et de sécurité.

7- Prenez une douche avant la baignade. Moins de saletés dans l’eau, c’est moins de filtration, moins de produits, donc moins de rinçages et de lavages. Et c‘est aussi plus hygiénique!

8- Entretenez régulièrement votre installation. Un filtre encrassé ou une pompe mal réglée augmente la fréquence des nettoyages. Vérifiez régulièrement les équipements pour qu’ils fonctionnent de façon optimale.

9- Programmez la filtration aux heures les plus fraîches. L’eau circule moins et s’évapore moins la nuit. Programmer la filtration en dehors des pics de chaleur permet de limiter l’évaporation due à la circulation de l’eau en surface.