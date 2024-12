Côté maison: la couleur Pantone de l’année 2025 se dévoile

Comme tous les ans à la même époque, Pantone, le célèbre nuancier de référence, dévoile quelle sera la couleur à adopter pour l’année à venir. Préparez-vous au changement!

Après le «Peach Fuzz», élu star de l’année 2024, place en 2025 à Pantone 17-230, alias le «Mocha Mousse». L’ambiance douce et tendre de la pêche laisse ainsi place à une atmosphère plus puissante et chaude, qui, dixit la marque, «alimente notre désir de réconfort en évoquant subtilement le cacao, le chocolat et le café».

Une couleur idéale pour un cocon délicieusement régressif et gourmand qui évoque également le besoin d’un retour à la terre. Une teinte qui fleure bon les années 1970 et apportera sans nul doute une touche de glamour toute en discrétion et raffinement.

La couleur «Mocha Mousse» épousera à merveille une ambiance chic, et se révélera d’autant plus en étant combinée à du brun, du taupe, du beige ou du crème. Les tonalités végétales s’adapteront à la perfection à la nouvelle couleur Pantone, notamment le vert tendre, ou pourquoi pas un vieux rose pour un effet poudré, subtilement vintage.

Pour les amateurs d’ambiances plus dynamiques, le «Mocha Mousse» peut également se marier à une palette vitaminée ponctuée de lilas, de bleu canard et de «Peach Fuzz», qui n’a pas dit son dernier mot.