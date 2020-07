Le géant suédois innove et annonce le lancement de sa première capsule de vêtements. Les détails…

Après avoir lancé le sac Fracta, l’un des it-bags de l’année 2019, et initié une collaboration avec Virgil Abloh, le directeur artistique des collections hommes de Louis Vuitton, qui a donné lieu à la collection Markerad en 2019, IKEA revient sur le devant de la scène mode en lançant sa propre collection capsule.

Le 20 juillet, c’est sur son site japonais que l’enseigne suédoise de mobilier a ainsi dévoilé cette nouvelle collection qui fait déjà le buzz et se voit composée de t-shirts, d’un hoodie, d'un sac fourre-tout, d'un parapluie, de deux types de serviettes de bain et... de deux bouteilles d’eau.



Baptisée Efterträda, qui signifie «successeur», cette collection inspirée de la culture tokyoïte est née d'un partenariat entre les magasins suédois et japonais de l'enseigne et a pour ambition de succéder aux lignes de mobilier. Elle joue la carte de la simplicité, restant ainsi fidèle à l’esprit d’IKEA, avec des clins d’œil aux best-sellers de l’enseigne. Ainsi, on retrouve dans cette collection le motif du code-barres inspiré de la bibliothèque «Billy», la référence la plus vendue de l’enseigne.



Pour les inconditionnels de la marque, reste à espérer que cette collection s’exportera en dehors de Tokyo où elle est disponible à la vente du 31 juillet au 6 août.