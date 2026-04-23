Cafés Carrion présent au Salon international de la franchise
VidéoPrésent au Salon international de la franchise, qui s’est tenu du 15 au 17 avril, Cafés Carrion a dévoilé ses ambitions d’expansion majeure pour les prochaines années. Le torréfacteur historique depuis 1924 profite de ce rendez-vous économique pour sceller son accélération nationale: fort d’un réseau de 110 points de vente, l’enseigne marocaine prévoit d’ouvrir 40 nouveaux établissements dès cette année, avec pour objectif d’atteindre la barre des 200 adresses à l’horizon 2028.