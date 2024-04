Parution. «Les cafés au Maroc» vus par Abdelkrim Raddadi

Dans une démarche anthropologique, Abdelkrim Raddadi, professeur d’enseignement supérieur, vient d’éditer un ouvrage intitulé «Les cafés du Maroc» publié chez Marsam. Ce beau livre de 228 pages a pu voir le jour grâce à plusieurs partenaires, des cafetiers et des restaurateurs.

L’auteur, ancien chargé des affaires culturelles au consulat des États-Unis de Casablanca, grand passionné de photographie, a sollicité l’aide de plusieurs photographes connus dans la place.

Ces derniers ont mis à sa disposition plusieurs clichés qu’il a pu exploiter dans son livre offrant un éventail d’environ 90 cafés capturés dans toutes les villes du Maroc. Abdelkrim Raddadi a voulu mettre l’accent sur le contraste existant entre les cafés les plus populaires et les plus chics.

«Il n’y a pas de limites pour tenter d’impressionner et attirer les clients, sauf peut-être l’imagination, la créativité et bien évidemment l’investissement. Marbres, aquariums, cascades, rampes en bronze, imitations de tableaux de maitres...», écrit l’auteur dans son préambule.

Abdelkrim Raddadi s’est intéressé entre autres au café la Poste de Marrakech, le café Bianca et celui de Mauritania à Casablanca, le café la Paix à Tétouan, le café Andalus à Fès.

Des cafés qui, comme témoigne Haj Younes à la fin du livre, ont vu le passage de plusieurs artistes et intellectuels étrangers et pas des moindres, à l’instar du café mythique la Comédie à Casablanca: Georges Moustaki, Johny Hallyday, Georges Brassens.