Bon plan: le cinéma en plein air signe son retour à Casablanca

Dès le 20 juin, l’hippodrome de Casablanca se transformera en un cinéma en plein air. Ce concept, développé par Cameo Cinema depuis 2015, vise à offrir au public une expérience cinématographique unique en investissant des lieux emblématiques et à ciel ouvert.

Objectif principal, remettre le loisir et la culture au cœur de la ville et rassembler les cinéphiles dans un cadre chaleureux et original.

Casablanca ne sera pas la seule ville marocaine à accueillir son cinéma en plein air. En effet, d’autres destinations, à l’instar de Rabat et Marrakech, proposeront également une programmation riche et variée tout au long de l’été.